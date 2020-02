Ciara houdt Zeeland bezig: Ferry weer uit de vaart, afval niet opgehaald en weggewaaide parkieten

De golven rollen over de golfbrekers bij Vlissingen (foto: Adrie Gideonse)

Wat de schade betreft was Ciara een storm als alle anderen, zegt Mirja Vis van de Veiligheidsregio. "We zien het vaak met dit soort stormen dat het vooral dakpannen, bomen en los waaiende panelen van gebouwen in aanbouw zijn die voor overlast zorgen en waar wij dan voor worden gebeld." In totaal zijn er 250 schademeldingen bij de Veiligheidsregio binnen gekomen.

Bij verzekeraar ZLM waren rond het middaguur zo'n 200 Zeeuwse schademeldingen binnen gekomen. Een woordvoerder verwacht dat het aantal schades uiteindelijk gelijk zal zijn aan die van de storm in 2018 toen er in totaal 300 schades werden gemeld. Het zijn vooral kleine schades, zoals omgevallen schuttingen die worden gemeld bij de verzekeraar.

Meeste schades

De meeste schademeldingen kwamen uit Middelburg, Vlissingen en uit de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen. Zo waaide in het centrum van Middelburg dakpannen van een dak en leverde losliggende platen bij een winkelcentrum dat wordt verbouwd een gevaarlijke situatie op.

In Axel is het dak van een kindcentrum aan de Stadhouderslaan gewaaid. De brandweer heeft het losliggende dak zover mogelijk verwijderd. En in Terneuzen waaide een deel van een garagedak los.

Het waterschap Scheldestromen meldt dat tussen Dishoek en Vlissingen door de hoge waterstand delen van het strand extra smal zijn geworden. Maar er is geen zorg, aldus de dijkgraaf Toine Poppelaars. Het Waterschap meldt dat de hoogste waterstand morgen (dinsdag) wordt verwacht rond 18.00 uur.

Afsluiting en weer in de vaart

De Oosterscheldekering en Zeelandbrug zijn vanwege de harde wind en de kans op windstoten nog steeds afgesloten voor auto's met aanhangwagens en vrachtwagens. Vanmorgen zijn ook de schuiven van de kering gesloten vanwege het te verwachten hoge water.

De gemeente Vlissingen en Middelburg legen geen ondergrondse containers vandaag vanwege de harde wind. Boven windkracht 6 is het volgens de gemeenten gevaarlijk om de bakken te legen. Morgen wordt de achterstand ingehaald en zetten de gemeentes extra vuilniswagens in.

Weggewaaide parkieten

En wie heeft parkieten van Jordy Conté uit Westkapelle gezien? De volière waar vijf pruimkop parkieten, twee Catharina parkieten, een bourke opaline en een roul haan in zaten 'heeft verloren van de storm', schrijft de eigenaar op Facebook.

Onstuimig

Hoewel de eerste storm van 2020 nu grotendeels voorbij is, blijft het de komende dagen nog wel onstuimig. Volgens onze weerman Jules Geirnaerdt neemt de wind in vergelijking met gisteren wel iets in kracht af, maar blijft het wel windkracht 6 tot 8. Vanavond wordt het wat onstuimiger als er een paar buien over de provincie trekken.