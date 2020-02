LIVE: Bankovervallers Goes voor de rechtbank

Rond 14.00 uur 's middags overvallen twee gemaskerde en gewapende mannen de Regiobank aan de Voorstad in Goes. Bij de overval mishandelen ze een medewerker. De overvallers gaan er vervolgens met een aanzienlijk geldbedrag in een auto vandoor.

Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zaak en doet live verslag via twitter:

Na de overval zet de politie meteen een klopjacht op. Ruim een uur na de overval, zo rond 15.10 uur, wordt een auto met de drie verdachten bij een tankstation in Steenbergen aan de kant gezet. Er worden drie mannen gearresteerd. Het gaat om een 19-jarige Middelburger, een 26-jarige Rotterdammer en een 32-jarige Vlissinger. De drie mannen zitten sindsdien in voorarrest. De Vlissinger en de Middelburger worden ook verdacht van de overval op de Spare Rib Express in Middelburg een paar dagen voor de bankoverval.

Verdachten bankoverval Goes opgepakt in Steenbergen (foto: HV Zeeland)

Een bankoverval komt in Zeeland niet vaak meer voor. Sinds het jaar 2000 zijn er vier geweest. Op maandag 8 mei in het jaar 2000 werd De Rabobank aan het Dorpsplein in Wemeldinge overvallen. Vier jaar later was het op 7 april raak bij de Rabobank in Kruiningen. Op 21 maart 2006 is de ABN/AMRO in Goes overvallen. De overval van 19 maart vorig jaar in Goes is de vierde en meeste recente bankoverval in Zeeland.