Oosterscheldekering dicht vanwege hoge waterstand

Schuiven Oosterscheldekering dicht wegens hoog water (foto: Laura Knol)

Het sluiten van de kering duurt 82 minuten, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het is de 28ste keer dat de kering nu dicht gaat. De laatste keer dat de kering dicht ging, was op 3 januari 2018. Toen kwam de waterstand uiteindelijk uit op 3.01 meter boven NAP.

De sluiting in januari 2018 was bijzonder, omdat het toen voor het eerst was dat alle stormvloedkeringen in Nederland werden gesloten. De beslissing om de oosterscheldekering te sluiten, wordt genomen door een team van Rijkswaterstaat dat een paar uur van tevoren bij elkaar komt in het Topshuis op Neeltje Jans en de waterstanden nauwlettend in de gaten houdt.

Beslisteam hakt de knoop door

Tien uur voor de waterstand van 3 meter boven NAP bij de kering wordt bereikt, gaat er een alarm af bij de leden van het beslisteam. De zes leden moeten dan naar de kering komen voor een eerste overleg in het Topshuis op Neeltje Jans. In dat team zitten een hydroloog, twee technisch specialisten van de kering, een ontwerpdeskundige, een notulist en de beslisser.

Het belangrijkste punt voor het beslisteam is niet zo zeer de waterhoogte bij de kering zelf, maar de waterstand in de Oosterschelde. Als belangrijkste meetpunt wordt de lijn tussen Stavenisse en Wemeldinge gebruikt. De experts willen niet dat het water boven 1 meter boven NAP uitkomt op dat punt.

Zo gaat de sluiting in zijn werk

Vandaag gaan volgens Rijkswaterstaat ook de Haringvlietsluizen tussen Zeeland en Zuid-Holland dicht. De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is al gesloten. Mogelijk sluit later maandag de balgstuw Ramspol bij Kampen, laat Rijkswaterstaat weten. De Maeslantkering bij Hoek van Holland gaat zo goed als zeker niet dicht.

