Oosterscheldekering internationaal in het nieuws (en niet vanwege de sluiting)

Een deelnemer staat de internationale pers te woord (foto: Fons de Maat)

"Terwijl het idee om op een fiets tegen de wind in te ploegen in een storm gek klinkt, is het verrassend genoeg populair", schrijft de reporter van The New York Times in zijn verslag. Volgens de krant is dit evenement de enige mogelijkheid om een fietsrit in de Alpen te evenaren 'in een land dat grotendeels zo plat is als een pannenkoek'. "Het is net als het beklimmen van een berg met een hellingspercentage van 10 procent op de slechtste fiets die je kan bedenken", citeert de krant de organisator van het evenement Robrecht Stoekenbroek.

'Gek, maar ze deden 't toch'

De Belgische sportzender Sporza besteedde ook ruim aandacht aan het NK. En hoewel Nederland en België buurlanden zijn en we redelijk veel van elkaar weten, werd het item over de barre fietstocht toch met enige verbazing aangekondigd: "Een mens kan het zo gek niet verzinnen, maar ze deden het toch. Fietsen tegen de wind in." Daarna volgde een uitgebreide reportage waarin ze de winnaar van de vorige editie volgden en de enige twee Belgische deelnemers. Die hebben zich onbewust tot Belgisch kampioen 'tegen de wind in fietsen' gekroond voor de heren en dames.

Onverschrokken fietsers

Bij de internationale nieuwszender Euronews ook aandacht voor het evenement. In een samenvatting van de nasleep van de storm, waarbij de schades per land worden opgesomd, wordt er over Nederland alleen vertelt dat storm Ciara het NK Tegenwindfietsen niet tegen kon houden en dat 'er een onverschrokken stroom aan fietsers er het beste van probeerde te maken', schrijft de nieuwszender 'terwijl de wind zand tegen de fietsers blies'.

(Hieronder het tv-verslag van Euronews. Vanaf ongeveer 1 minuut gaat het over het NK)

Verslag Euronews NK Tegenwindfietsen

Robrecht Stoekenbroek, organisator van het evenement, heeft vandaag nog steeds 'blosjes' op zijn wangen. Op het moment dat wij hem spreken, heeft hij net een interview met de BBC achter de rug. Dat er veel media-aandacht was, heeft volgens hem een simpele reden. "Alle evenementen waren afgelast, behalve een evenement dat juist wel door ging." Hij heeft berichten in media uit de Verenigde Staten gezien, maar ook uit België en Slowakije.

Stoekenbroek heeft vanmorgen ook van mensen uit het Midden-Oosten gehoord dat ze beelden van de ploegende fietsers op de Oosterscheldekering voorbij hebben zien komen. Maar de media-aandacht is waarschijnlijk groter, omdat de internationale persbureaus er ook aandacht aan hebben besteed en berichten hierover hebben verspreid onder hun abonnees wereldwijd.