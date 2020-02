Storm Ciara blaast dak kinderopvang de Keine Draak eraf

"Ik kreeg een whatsappje van één van de ouders die hier in de buurt woont dat het dak van het gebouw waaide. Ik ben toen gelijk in de auto gestapt, maar toen ik aankwam, was de brandweer er al", vertelt directrice Rianne Vons. Het gebouw van de Kleine Draak bestaat uit verschillende delen, waaronder een torentje. Het dak van de toren, met een omvang van 4 bij 4 meter, waaide weg door de harde windkracht.

De overblijfselen van het dak van kinderopvang de Kleine Draak. (foto: Omroep Zeeland)

De kinderen werden vandaag opgevangen door andere locaties van de overkoepelende kinderopvangorganisatie. "We moesten natuurlijk gelijk de stroom uitzetten toen er lekkage ontstond in de buurt van de meterkast en de verwarmingen. En je kan het kinderen natuurlijk niet aandoen om hier in de kou zonder verwarming te zitten." Behalve in de gang, is er aan de rest van het gebouw geen schade.

'Erg geschrokken'

"We zijn natuurlijk erg geschrokken", vertelt Vons. "Gelukkig is er niemand gewond geraakt." De overblijfselen van het dak liggen naast de kinderopvang op de grond. "Vandaag komt een bedrijf het dak repareren. We hebben geen idee hoe dit kon gebeuren, maar we hopen dat we de kindertjes morgen weer gewoon hier kunnen verwelkomen."