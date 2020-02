Syrische terreurverdachte uit Kapelle mag zijn gezin bezoeken

De Kasteelstraat in Kapelle waar de verdachte met zijn gezin woonde (foto: Omroep Zeeland)

Zijn dochter heeft kanker. Ze is in december geopereerd en wordt nog steeds behandeld met chemokuren. De Kapelse terreurverdachte is inmiddels al twee keer thuis geweest, bleek vandaag tijdens de zitting.

Geen moment uit het oog

De 48-jarige verdachte wordt dan vanuit de gevangenis in Vught waar hij in voorarrest zit, onder begeleiding van zijn gevangenbewaarders, naar huis vervoerd. Daarbij laten zijn begeleiders hem geen moment uit het oog. Ze zitter er dus bij als hij bij zijn dochter is.

Tijdens de twee vorige zittingen verzocht de advocaat van de man de rechtbank hem tijdelijk vrij te laten. De man wilde zijn voorarrest vanwege zijn zieke dochter thuis afwachten. De rechter liet toen weten dat de verdenking tegen de man te zwaar is, om hem vrij te laten. Ook nu werd dat verzoek geweigerd.

Dossier telt 7600 pagina's

Tijdens de zitting van vandaag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam werd naast de voorlopige hechtenis van de man gesproken over de stand van zaken is van de onderzoeken ter voorbereiding op de rechtszaak. Het dossier telt telt inmiddels 7600 pagina's. Bij de vorige zitting was dat nog 1699.

Er is dus flink wat bijgekomen, het dossier is dan ook bijna af, maar er ontbreken nog altijd enkele dingen uit dat dossier. Zo moet moet er nog steeds een getuige gehoord worden in Duitsland. Ook moeten opgenomen tapgesprekken van de verdachte nog vertaald worden van het Arabisch naar Nederlands. Dat kost veel tijd en er is een gebrek aan tolken. Volgens de officier van justitie moeten deze zaken klaar zijn voor de vierde pro forma-zitting op 16 april.

Beelden van executie

De verdachte heeft bekend dat hij bij de executie van een Syrische kolonel in 2012 aanwezig was. Maar hij zou er niet aan hebben meegewerkt. Hij wilde de executie juist voorkomen, door de kolonel te ruilen voor zijn broer die gevangen was genomen door het Syrische leger. Volgens de officier van justitie klopt er weinig van dit verhaal, omdat er filmbeelden zijn van de executie. De beelden zouden erop wijzen dat de verdachte wel degelijk betrokken was.

Daarnaast zou er ook een Facebookbericht zijn van de broer van de verdachte die erop zou wijzen dat hij deelnam aan de executie. En de Syrische verdachte heeft een interview gegeven aan de Britse krant The Guardian waarin hij terreurbeweging Jahbat al Nusra bejubelt.

Volgens de advocaat van de verdachte interpreteert het OM het Facebookbericht verkeerd. Ook zou het interview weinig voorstellen, omdat de Syrische verdachte dit onder druk van Jabhat al Nusra zou hebben gegeven. De verdachte zat destijds in de problemen en probeerde zijn vijanden op deze manier tevreden te stellen, is het verweer.

Verbazing

De terreurverdachte werd op 21 mei in Kapelle aangehouden. Hij kwam daar vijf jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen. De verbazing in het dorp was groot. Buren omschreven de Syriër als een aardige man.

