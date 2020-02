Henry zit thuis opgesloten; 'Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat mensen ziek worden'

Henry Blok en gezin in Wuhan (foto: Henry Blok)

"Veiligheid boven alles", zegt Henry Blok stellig aan de telefoon. We mogen niet bij hem langskomen. De regels die de GGD heeft opgelegd zijn streng. Net zoals tijdens de vlucht naar Nederland. "We mochten niemand een hand geven en er werd twee meter afstand gehouden." Na de medische controle In Eindhoven werd het gezin door iemand van de marechaussee, mét mondkapje, naar huis gebracht.

Boodschappen in de voortuin

Vanmorgen zijn de boodschappen besteld bij de supermarkt. Ze zijn afgeleverd bij de broer van Blok. "Mijn broer heeft ze vervolgens in onze voortuin gezet en aangebeld. Toen ging hij weer in zijn auto zitten, hebben wij de deur open gedaan met onze mondkapjes voor, even gezwaaid en toen weer terug naar binnen."

Al deze maatregelen worden genomen om te voorkomen dat ze het nieuwe coronavirus verspreiden. Blok en zijn vrouw ondergaan alle maatregelen zonder morren. "Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat er door mij mensen ziek zouden kunnen worden. We nemen dit heel serieus."

Nergens last van

Het gezin heeft op dit moment nergens last van maar ze kunnen het virus wel bij zich dragen. Vandaar dat de quarantaine veertien dagen duurt, zo lang duurt het tussen het moment van de besmetting met het virus en het moment dat de eerste symptomen merkbaar zijn.

Mochten er toch klachten ontstaan zoals hoesten dan moet hij de GGD inlichten. "Dan krijgen we een speciaal pak aan en worden we naar het ziekenhuis gebracht. Ook daar worden we natuurlijk apart gehouden."

