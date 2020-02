Strandhuisjes tussen Dishoek en Vlissingen worden mogelijk niet teruggeplaatst

Volgens dijkgraaf Toine Poppelaars zijn de gevolgen van de storm niet verontrustend, maar het duingebied tussen Dishoek en Vlissingen wordt door het Waterschap wel extra in de gaten gehouden. "Met de hoge waterstand van nu komt het water tot aan de duinvoet, en dat is niet best, maar ook weer niet gevaarlijk."

Flinke hap uit het zandstrand

De gevolgen van de storm Ciara voor het smalle strand zijn ook goed te zien op de Facebookpagina's van strandpaviljoens in de buurt, zoals De Zeebries. Het zeewater heeft onder invloed van de harde wind een flinke hap uit het zandstrand genomen.

"Er ligt nu zo weinig zand dat het maar zeer de vraag is of die huisjes in maart teruggeplaatst kunnen worden, want daar moet wel ruimte voor zijn. En ik ben bang dat dat wel zo blijft", zegt Poppelaars. Het water komt zo hoog omdat het strand erg smal is. "Dat komt omdat Rijkswaterstaat geen zand heeft mogen opspuiten ten gevolge van de stikstofcrisis. Ik hoop wel dat dat snel alsnog zal gaan gebeuren."

500 kilometer dijk en duin

Het waterschap houdt 500 kilometer aan dijken en duinen in de gaten. "Er is nog geen constante dijkbewaking, dat doen we pas als het water hoger komt dan 3.70 meter boven NAP. En dat is nu niet aan de orde, en ik denk de komende dagen ook niet", aldus de dijkgraaf.

