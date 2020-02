OM eist opnieuw jaar cel tegen verdachte ongeluk Westdorpe

(foto: Omroep Zeeland)

Het hof heeft de man scherp ondervraagd tijdens de zitting in Den Bosch. Zo vroeg het hof zich vooral af of de man doorheeft wat zijn roekeloze rijgedrag allemaal heeft veroorzaakt. Zo was het hof ook erg kritisch als het gaat om de snelheidsovertreding die hij zeven maanden na het dodelijk ongeluk beging. Hij reed met 161 kilometer per uur over de Sloeweg, op een plek waar je maar honderd mag.

Vooral veel zelfmedelijden

De verdachte maakte tijdens de zitting sterk de indruk vooral veel zelfmedelijden te hebben. Hij benadrukte vooral de negatieve gevolgen hij zelf van het ongeluk zou hebben ondervonden.

Aan het einde van de zitting kwam de dochter van het overleden slachtoffer aan het woord. In een emotioneel betoog richtte zij zich rechtstreeks tot de verdachte. "Je beseft niet wat je gedaan hebt", was haar boodschap aan de man die haar vader heeft doodgereden. Die had daar niet veel op te zeggen.

Toen de man voor de rechtbank in Middelburg terecht stond, had het OM acht maanden celstraf en een rijontzegging van drie jaar geëist. De rechter vond dat echter niet genoeg en verhoogde de celstrafstraf tot twaalf maanden.

'Straf veel te hoog'

De advocaat van de man vindt die straf veel te hoog voor die ene fout, namelijk het inhalen op een plek waar dat niet mag. Verder reed de man op dat moment niet te hard, was hij niet onder invloed van verdovende middelen en was hij niet afgeleid doordat hij bijvoorbeeld op zijn telefoon keek, was het betoog van de advocaat.

Dit keer was de verdachte dus wél aanwezig bij de zitting. In november ging een eerder hoger beroep niet door, omdat de man niet aanwezig was bij de zitting in het gerechtshof in Den Bosch. Hij was volgens zijn advocaat te laat op de hoogte gebracht van de zitting en kon er daarom niet bij zijn. De nabestaanden waren er wel.

Zaak uitgesteld

Zowel het Openbaar Ministerie als de nabestaanden wilden dat het hoger beroep toen door zou gaan, ondanks de afwezigheid van de veroordeelde man. Het hof oordeelde dat het om een zwaar strafbaar feit ging en vond het daardoor van belang dat de verdachte aanwezig moest zijn. Daarom werd de zaak toch uitgesteld.

Het ongeluk op 1 oktober 2016 haalde de verdachte in op een plek waar dit niet mocht. Daarbij kwam hij in botsing met een tegemoetkomende auto. Door de botsing ging de auto van de tegenligger tollen. Deze kwam met een harde knal tegen een derde voertuig aan. Bij die harde botsing met de derde auto kwam een man, die op de achterbank zat van de tegenligger, om het leven. Dat was een 60-jarige man uit Brouwershaven.

Tijdens eerdere zittingen betuigde de 25-jarige man spijt aan de nabestaanden. Hij verklaarde destijds tijdens de zitting voor de rechtbank in Middelburg dat hij inhaalde omdat hij haast had.

Boete

Naast een jaar jaar celstraf en drie jaar rijontzegging heeft de rechtbank hem destijds ook een boete van 1.000 euro opgelegd voor de snelheidsovertreding. De man is zelf tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Het hof doet over twee weken uitspraak.

