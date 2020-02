Noordzeeakkoord: geen nieuwe windmolenparken in zuidelijke Noordzee

Zeeuwse vissersvloot in de Vlissingse Binnenhaven (archief) (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Volgens de onderhandelaars zouden er eerder windmolenparken in het noordelijke deel van de Noordzee gebouwd moeten worden. De onderhandelaars houden wel een slag om de arm: de mogelijkheid om de plannen voor windmolenparken naar het noorden te verplaatsen, moet nog onderzocht worden.

Nieuwe balans

Onderhandelaars van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de visserij, industrie en natuurorganisaties zijn onder leiding van PvdA-coryfee Jacques Wallage met elkaar om de tafel te gaan om een 'nieuwe balans' op de Noordzee te vinden. De verschillende partijen wilden afspraken maken over de Noordzee omdat die steeds drukker wordt door de komst van windparken.

Om die balans te vinden, stelt het kabinet in totaal 200 miljoen euro beschikbaar. Het leeuwendeel daarvan, 119 miljoen euro, gaat naar het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de vissersvloot. Van de overgebleven 81 miljoen euro gaat 55 miljoen naar onderzoek, natuurherstel en de bescherming van bepaalde diersoorten. Als het geld uit uit Den Haag in de toekomst niet voldoende blijkt te zijn, is afgesproken dat ook bedrijven die energie winnen op de Noordzee een deel bijdragen.

Urker vissers

Het akkoord dat vanmiddag in Den Haag is gepresenteerd is nog een onderhandelaarsakkoord. De partijen gaan het akkoord nu met een positief advies voorleggen aan de achterban. De Urker vissers hebben in het Reformatorisch Dagblad al laten weten tegen het akkoord te stemmen. Zij vinden dat er geen perspectief is voor vissers die door willen blijven vissen.

De onderhandelaars spreken op 31 maart opnieuw met elkaar en verwachten dan het akkoord definitief te ondertekenen.