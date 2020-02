Paul Telussa: hoofdklasse of kelderklasse; het blijft hetzelfde spelletje

Trainer Paul Telussa geeft aanwijzingen aan zijn spelers (foto: Omroep Zeeland)

Een uur voor de warming-up verzamelt het eerste van Jong Ambon in kleedkamer 4, hún kleedkamer. Paul Telussa (68) geeft zijn spelers nog één keer mee het 'simpel te houden'. ''Vrijlopen, je vrijspelen, is simpel. Voetbal is geen hogere wiskunde.'' De spelers luisteren geconcentreerd. Straks in de wedstrijd tegen Schoondijke moeten ze doen wat de trainer hen nu verteld. Dit is een wedstrijd die gewonnen móet worden. Schoondijke staat onderaan, met nul punten. Jong Ambon wil niet de eerste ploeg zijn die punten verliest tegen Zeeuws-Vlamingen.

Serieus

De benadering van de wedstrijd door trainer Paul Telussa komt professioneel over. ''Dat verwachten de jongens ook van mij. Ik benader het serieus ondanks het niveau waarop wij nu acteren.'' Dat niveau is de 4e klasse. Telussa werkte jarenlang in de hoofdklasse. Dat lijkt een heel ander verhaal maar volgens de trainer is er weinig verschil. ''De beleving is in ieder geval hetzelfde. Ik heb hier achttien à negentien gedreven mannen. Van een hoofdklasseploeg verwacht ik misschien meer, maar bij beide teams moet er plezier zijn.''

Na jaren in Zeeuwse voetbal heeft Telussa er nog altijd plezier in. ''Ik hou nog steeds van het spelletje.'' Hij heeft van alles meegemaakt. Het kampioenschap met Terneuzen springt er voor hem uit. ''Vanaf de 3e klasse promoveerden we elk jaar. Naar uiteindelijk de hoofdklasse. Dat zijn fantastische tijden.''

Hersenbloeding

Ook in zijn tijd bij Hoek beleeft Telussa mooie momenten. ''Dat ik ze in de hoofdklasse heb gehouden, dat is ook een moment dat eruit springt in mijn carrière.'' In zijn 'Hoek-periode' beleeft Telussa ook een dieptepunt. Het gaat mis tijdens een oefenwedstrijd. ''Met de rust wilde ik opstaan. Ik viel en werd opgevangen door mijn leider en verzorger. Ik had het zelf niet in te gaten dat ik een hersenbloeding had maar een tien minuten, kwartier later lag ik in de ambulance naar Rotterdam.''

Hij herstelt en maakt na een half jaar zijn rentree langs de lijn. Want de liefde voor voetbal is gebleven, net als zijn gedrevenheid. Dat ziet zijn zoon Melvinvoorzitter van Jong Ambon, ook. ''Het moment dat het spelletje begint, is hij 'bezeten'. Mooi is dat! Zeker omdat het een man van de club is'', zegt Telussa junior met een brede lach op zijn gezicht.

Vader en zoon Telussa tijdens wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Vader en zoon hebben het er over gehad of vader Telussa wel hoofdtrainer kon worden van de club waar zijn zoon voorzitter is. ''Uiteindelijk kijk je naar het belang van de club'', legt Melvin uit. En dan kan je alleen maar in je handjes knijpen als Jong Ambon zijnde. ''Ik heb veel respect voor wat hij in zijn voetbalcarrière heeft meegemaakt. Ik ben ontzettend trots. Dat we dit avontuur samen aan kunnen gaan, is fantastisch.''

En het is niet de eerste keer dat vader Paul nauw betrokken is bij Jong Ambon. Eind jaren zeventig was hij één van de mannen die achter de heroprichting stonden, toen de club op zijn gat lag. En hij vervulde ook verschillende functies bij de club.

Overwinning

Op het veld gaat het intussen ook goed. Paul Telussa kan het in de loop van de wedstrijd iets rustiger aan doen langs de lijn. Jong Ambon verslaat Schoondijke uiteindelijk met 5-0. ''Mooi voor de jongens. Dat doet ze goed'', concludeert een tevreden trainer Telussa na de wedstrijd. Hij verdwijnt in de kleedkamer na alweer een mooie middag op het voetbalveld.