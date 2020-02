Wie wil er investeren in mijn bedrijf? Ondernemers zoeken naar geldschieters

Zeeuwse ondernemers kunnen vandaag weer op zoek naar een lening op de financieringsmarkt (foto: Omroep Zeeland)

Kees Koopman (52) uit Goes is één van die ondernemers. Hij heeft een adviserend logistiek bedrijf. Bij hem kunnen bedrijven het versturen van documenten, pakketten en pallets online regelen. Dat wilde hij ook gaan doen voor containers.

Geld van buitenaf nodig

Om dat uit te bouwen was geld van buitenaf nodig. "Ik kwam in contact met Impuls Zeeland (red. mede-organisator van Finance Me?!) en nu ben ik in gesprek met het Zeeuws Participatiefonds over een kapitaalinjectie in ons bedrijf", zegt Koopman.

De waarde van zijn bedrijf wordt nog getoetst, maar uiteindelijk hoopt hij op een lening tussen de half miljoen en één miljoen euro. "We draaien nu al met één klant en hopen snel een tweede klant aan ons te binden. Het geld zal voornamelijk gebruikt worden om het online platform verder uit te bouwen."

Groeien is essentieel

Ondernemers kunnen voor risicokapitaal onder meer terecht bij het Zeeuws Participatiefonds. Dat is een fonds, onder meer van Impuls Zeeland, dat speciaal is opgericht om innovatieve ondernemers te laten groeien.

Dat groeien gebeurt in Zeeland soms nog te weinig vindt directeur Daniël Lodders (39) van totaalinstallateur Saman in Zierikzee. "Je ziet dat we goede producten en diensten leveren, maar dat ondernemers vaak niet buiten de regio kijken om door te groeien. Ik denk dat dat essentieel is om aantrekkelijk te zijn en blijven voor personeel"

Lodders liet zijn bedrijf de afgelopen vijftien jaar flink groeien: van twintig naar tweehonderd werknemers. Hij vindt een initiatief als Finance Me!? een goede stap, maar denkt ook dat financiering niet altijd nodig is. "Soms is het goed om te groeien in stapjes. Zet uit waar je over een paar je wilt zijn, volg die stappen en experimenteer op kleine schaal. Dan zie je sneller of iets een succes is of niet."

Mona Keijzer overhandigt cheque voor het Zeeuws Participatiefonds (2019) (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar nam staatssecretaris Mona Keijzer 6,5 miljoen euro mee naar Vlissingen tijdens de financieringsmarkt Finance Me?!. Met dat geld zijn het afgelopen jaar drie bedrijven geholpen en vijftien bedrijven zitten nog in een traject, waaronder Kees Koopman met zijn bedrijf. Door de financiële steun van het Rijk kan het Zeeuws Participatiefonds nu bedragen verstrekken tot één miljoen euro. Voorheen was dat maximaal 250.000 euro.

Lastig financieel vraagstuk

Nieuw dit jaar op de financieringsmarkt is de Financieringstafel West-Brabant-Zeeland. Aan die tafel zitten verschillende experts die samen proberen de ondernemer verder te helpen. Ondernemers met een lastig financieel vraagstuk kunnen zich hiervoor aanmelden. Elke zes weken is zo'n tafel, de ene keer in Roosendaal, de andere keer in Vlissingen.

