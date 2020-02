Geen extra geld voor het vervoer van de toekomst, wel mooie woorden

Het is één van de prioriteiten van dit provinciebestuur: Zeeland mobiel houden. Hoe doe je dat in een uitgestrekt gebied met veel dorpskernen die krimpen qua inwoneraantal en vergrijzen? En hoe doe je dat met dorpen die tegelijkertijd tijdens de zomer verdubbelen qua inwoneraantal door toeristen?

Iedereen die er toe doet op het gebied van openbaar vervoer was er bij in De Mythe in Goes. Vertegenwoordigers van de NS, vervoersmaatschappij Connexxion, vervoerswethouders, ambtenaren van het ministerie en van de provincie.

Op de agenda

In workshops werd er gesproken over deelauto's, deelfietsen en speciale vervoersapps voor op de telefoon. Want dat er wat moet gebeuren, is volgens provinciebestuurder Harry van der Maas wel duidelijk. Dat de eregast, minister Stientje Van Veldhoven niet meteen met geld over de brug komt, vindt hij niet eens zo erg. Het gaat er hem vooral om het onderwerp op de agenda te krijgen en te houden:

'Samen' was het sleutelwoord. Gemeentes en provincie die samen optrekken met vervoerdersmaatschappijen als NS, Connexxion, maar ook met vrijwilligersinitiatieven. Zoals op Tholen, waar vrijwilligers in busjes doelgroepenvervoer regelen voor ouderen naar dagbesteding bijvoorbeeld.

Minister Van Veldhoven: "Ik vond het ontzettend mooi dat Zeeland zei vanuit kracht te gaan werken. Wij zien hier veel kansen en mogelijkheden. Zeker als alle instellingen en organisatie gaan samenwerken."

Kwetsbaar

De vraag is of het leunen op vrijwilligers voor vervoer het hele systeem niet érg kwetsbaar maakt. Van der Maas; "Het is én én. Dus behoud van openbaar vervoer waar er veel gebruik van wordt gemaakt door bijvoorbeeld vervoersmaatschappijen én inzetten van vrijwilligers waar het kan en goed loopt."

Vele mensen die zich bezighouden met vervoer binnen en buiten Zeeland waren op de conferentie in De Mythe (foto: Omroep Zeeland)

