Failliet TCR staat in de verkoop, eerste gegadigden hebben zich gemeld

TCR is vanmiddag failliet verklaard. Uitkeringsinstantie UWV staat voor maximaal zes weken garant voor het uitbetalen van de salarissen. De kleine marges als gevolg van de marktwerking hebben het bedrijf de das omgedaan.

De Meester hoopt en verwacht dat de chauffeurs gedurende de periode dat het salaris is gegarandeerd, zullen blijven doorwerken. "Dat geeft niet alleen de beste kansen om de onderneming aan een ander over te dragen, maar is ook hoogst noodzakelijk vanwege de belangen van heel veel mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer."

Daarmee doelt hij onder meer op scholieren die worden vervoerd naar het speciaal onderwijs en op cliënten die naar zorginstellingen worden gebracht. Zeeuwse gemeenten die bang zijn dat deze reizigers verstoken zullen raken van vervoer hebben afgelopen vrijdag nog een brandbrief gestuurd naar de -toen nog- bewindvoerders, die door het faillissement nu curatoren zijn.

Verkoop van TCR vindt hij nu de meest voor de hand liggende oplossing. "We proberen het bedrijf in z'n geheel of in delen aan andere partijen over te dragen. Daar zetten we ons vol voor in zodat de werkgelegenheid gecontinueerd kan worden en de reizigers geholpen zijn. We vragen daarin medewerking van het personeel en van de schuldeisers om dat daadwerkelijk mogelijk te maken."

Er zijn nu dus al overnamekandidaten en De Meester zoekt er nog meer. "We boren ons eigen netwerk aan om kandidaten op te sporen en de uitspraak van het faillissement is ook een duidelijk moment voor geïnteresseerden om te reageren en contact met ons op te nemen, en dat gebeurt op dit moment ook."

Bij TCR werken ruim 1300 mensen door heel Nederland. Het bedrijf is actief op veel verschillende onderdelen van transport. Van busvervoer tot reguliere taxi's. De hoofdvestiging staat in Middelburg. TCR ontstond in 1997 in Renesse uit een fusie van vier vervoersbedrijven. In de jaren daarop breidde het bedrijf snel uit met openbaar vervoer en touringcars.

