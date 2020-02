Zeeland wordt wakker: Busjes rijden ondanks failliet TCR en de lelijkste plekjes van Zeeland

Het is de ochtend nadat vervoersbedrijf TCR failliet werd verklaard. Het hing al langer boven de markt, maar nu is het zover. Toch blijven de bussen van TCR nog in ieder geval de komende zes weken gewoon rijden. Dat zegt de bewindsvoerder. En er zouden zich al gegadigden hebben gemeld voor de overname.

Bus van vervoersbedrijf TCR (foto: Etienne Tas)

Eerder hebben we gezocht naar de mooiste plekjes van onze prachtige provincie, maar vanmorgen starten we met onze zoektocht naar de lelijkste kant van Zeeland. Toegegeven, Zeeland is uiteraard de mooiste provincie van Nederland, dat vinden wij ook, maar toch zullen er ook hier minder mooie plekjes zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Dus vragen wij aan jou: zet jouw lelijkste plekje bij ons op de kaart!

Lelijk? Jij mag het zeggen. (foto: Omroep Zeeland)

We gaan het vandaag ook hebben over de toekomst van het (openbaar) vervoer in Zeeland. Want het is nog maar de vraag hoe lang lijnbussen in dunbevolkte gebieden nog rendabel blijven, maar 'gewoon' wegbezuinigen is ook geen optie. Dus nemen we je mee langs enkele oplossingen.

Zonsondergang op het strand van Westkapelle (foto: Lianne Provoost uit Westkapelle)

Het weer

Het is ook vandaag een doorwaaide dag met windkracht 6 tot 8 uit het westen, en windvlagen van 60 tot 90 km per uur. Wel zijn er vanochtend brede opklaringen en is het eerst op de meeste plaatsen droog, later in de ochtend en vanmiddag zijn er her en der wat buien. Daarbij is kans op hagel en onweer, en wellicht zit er ook een sneeuwbui tussen. Maximum rond 7 graden.