Deelauto's en vrijwillige schoolbus oplossing voor Zeeuws vervoersprobleem

Uitgebreid busvervoer in Zeeland is financieel niet langer vol te houden (foto: Connexxion)

In theater de Mythe in Goes spraken politici, verkeersdeskundigen en reizigers samen over de toekomst van het openbaar vervoer. Bij de conferentie, die de titel 'Slimme Mobiliteit' droeg, was ook minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu aanwezig. Zij opende de conferentie samen met gedeputeerde Harry van der Maas. Op de conferentie presenteerden initiatiefnemers zich, die bezig zijn met nieuwe vormen van vervoer in Zeeland.

Elektrische schoolbus

Zo lopen op Schouwen-Duiveland nieuwe projecten, die de gaten in de dienstregeling van het openbaar vervoer opvullen of beter voor het milieu zijn dan de traditionele bus. Zo rijden ouders in Zonnemaire hun kinderen iedere ochtend in een busje naar de basisschool in Zierikzee, nadat twee jaar geleden de basisschool op het dorp dichtging.

"We konden natuurlijk met 25 auto's achter elkaar aan naar Zierikzee rijden, twee keer per dag. Of kijken of we iets beters konden verzinnen", zegt initiatiefnemer Joost Loomans. Het alternatief werd een elektrische schoolbus, waar de ouders om beurten mee rijden.

De schoolbus is gekocht met geld van de gemeente en van allerlei fondsen, die wel geld in het project wilden stoppen, zeker toen de eerste dieselbusjes werden vervangen door een elektrische variant. Daarnaast betalen ouders per rit een bijdrage.

Ouderen

De elektrische schoolbussen van Zonnemaire worden inmiddels ook gebruikt door ouderen. "Dat was ook een beetje een voorwaarde van de gemeente Schouwen-Duiveland, toen ze geld gaf voor de schoolbus: zet hem efficiënt in. Waarom niet gebruiken voor andere doeleinden als hij toch stilstaat 's avonds en in de weekeinden", stelt initiatiefnemer Loomans. "Inmiddels hebben we al een eerste kerstreis gemaakt met ouderen uit Zonnemaire en Noordgouwe."

Deelauto's

Naast de schoolbus zijn er op Schouwen-Duiveland ook projecten met deelauto's. Zo krijgen inwoners binnenkort de mogelijkheid om 's avonds en in het weekend met elektrische auto's te rijden van woningcorporatie Zeeuwland. Mensen kunnen de auto's reserveren via een intekensysteem, waarbij een app op hun telefoon de auto kan ontgrendelen.

Een middagje met de auto naar Middelburg vanaf Zierikzee kost volgens Willem van Zalm van de stichting Schouwen-Duiveland op Weg rond de dertig euro. Niet echt goedkoop, erkent Van Zalm. "Maar je bent meer kwijt als je met vier mensen met de bus naar Middelburg moet én je hebt de vrijheid van een auto."