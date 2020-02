Zeeland maakt als enige de huurmarkt krapper

Het Zeeuwse sociale huurwoningaanbod (foto: Omroep Zeeland)

Het is de enige provincie die in deze periode huurwoningen uit de markt heeft gehaald, alle andere provincies hebben juist meer huurwoningen gebouwd. Overal in Nederland wordt de noodklok geluid als het gaat om de goedkopere huurwoningen, dus sociale huurwoningen, maar alleen al de Zeeuwse woningcorporaties hebben in de afgelopen vijf jaar per saldo 657 van die woningen laten verdwijnen.

Kaart

Veere, Hulst en Borsele gaan aan kop, want daar is per saldo circa 10 procent van het huurwoningbestand gesloopt. Alleen in Vlissingen, Tholen en Kapelle is het aantal huurwoningen toegenomen. Ga met de muis over de kaart voor de details per gemeente.

Koopwoningen

Zeeland gaat in ons land aan kop op de ranglijst van koopwoningen. In 2019 was in onze provincie 68,0 procent van alle (bewoonde) huizen een koopwoning. Landelijk is dat 58,5 procent en Noord-Holland sluit met 51,6 procent de rij.

Binnen Zeeland zijn er ook verschillen. De gemeente Veere heeft het hoogste percentage koopwoningen, met 81,1 procent. Buurgemeente Vlissingen staat onderaan met 56,7 procent.