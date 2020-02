Onzekerheid en zorgen na faillissement TCR

Vervoersbedrijf TCR is failliet (foto: Omroep Zeeland)

De zoon van Martina maakt vijf dagen in de week gebruik van het taxivervoer van zijn huis in Terneuzen naar school in Goes. Martina maakt zich zorgen, vooral ook om mede-ouders. "Ik zou eventueel nog heen en weer kunnen rijden naar Goes, maar veel ouders zijn echt afhankelijk van het vervoer. De kinderen zijn toch leerplichtig." Wel verwacht ze dat de komende dagen de taxidienst nog blijft rijden. "Ik heb goed contact met mijn chauffeur. De chauffeurs zijn aangemeld bij uitkeringsinstantie UWV en die staat garant voor het salaris de komende maand. Maar ja, wat gebeurt er daarna?"

Het breekt mijn hart dat de doelgroep kinderen,ouderen en gehandicapten nu ook een onzekere tijd hebben. Dit doet pijn." chauffeur TCR

De chauffeurs waar Omroep Zeeland contact mee heeft gehad, willen alleen anoniem reageren, omdat ze te emotioneel zijn en niet weten wat de toekomst brengt. Ze zetten alles op alles om de komende tijd te blijven rijden en de kinderen die ze onder hun hoede hebben naar school te brengen. Zo reageert een chauffeur: "Ik wil mijn bus zo instappen en nog een geweldige tijd hebben met collega's en cliënten. Het breekt mijn hart dat kinderen, ouderen en gehandicapten nu ook een onzekere tijd hebben. Dit doet pijn."

Verzoek om niet te tanken

Ook een ouder wil alleen anoniem reageren. Haar zoon maakt vijf dagen in de week gebruik van de taxi om naar school te gaan. Ze vindt het vooral vervelend dat ze alle informatie via haar chauffeur moest horen. "Daardoor wist ik al langer dat het rommelde. Dat kan natuurlijk niet anders, het vervoersbedrijf heeft 1,5 jaar geleden aangeboden om ver onder de inkoopsprijs van de gemeente te gaan rijden. Een week geleden kregen de chauffeurs al de opdracht om niet meer te tanken. Hoe kan dat nou?"

Sms

Maandagavond kreeg ze een sms van de gemeente. "Daarin stond wat we al wisten. Dat TCR failliet is verklaard, maar dat we de volgende dag nog wel op vervoer konden rekenen. We worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen." Toch probeert ze zich niet al te druk te maken. Ook voor haar zoon. "Ik kan zelf niet rijden, dus als we geen vervoer meer hebben, moet hij noodgedwongen thuisblijven. Dat vindt hij voor één dag wel leuk, maar dat is natuurlijk niet wenselijk!"

Wat weten we tot nu toe over het faillissement? Woensdag 29 januari: Vervoerder TCR Group met het hoofdkantoor in Middelburg zit in financieel zwaar weer. Dat bevestigen meerdere bronnen tegenover Omroep Zeeland. Een groot deel van het personeel heeft zijn loon deze maand te laat ontvangen en dat zorgt voor veel onrust bij de werknemers. Vrijdag 31 januari: Vervoerder TCR Group met het hoofdkantoor in Middelburg heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat laat de directie van het bedrijf weten in een brief aan het personeel. Maandag 3 februari: De bewindvoerders van TCR houden alle opties open. Ze inventariseren momenteel de toekomstmogelijkheden nu het Middelburgse taxi-, bus- en tourbedrijf uitstel van betaling heeft aangevraagd. De bedrijfsvoering gaat vooralsnog gewoon door; iedereen is nog aan het werk. Woensdag 5 februari: De Zeeuwse gemeenten zijn bezorgd over het leerlingenvervoer. Als taxibedrijf TCR failliet gaat, kunnen vele honderden kinderen niet naar het speciaal onderwijs. De gemeenten vragen de bewindvoerders dringend om extra tijd om alternatief vervoer te regelen. Maandag 10 februari: Vervoersbedrijf TCR is failliet verklaard, maar het salaris van het personeel wordt nog maximaal zes weken uitbetaald. Dat zegt de curator. Bij het Middelburgse bedrijf werken ruim 1.300 mensen. Dinsdag 11 februari: Er hebben zich al gegadigden gemeld voor de overname van het failliete vervoersbedrijf TCR Group in Middelburg. Wie dat zijn en hoeveel belangstellenden er zijn wil curator Jan de Meester van Van Boven Advocaten in Middelburg nog niet zeggen. Wel is hij nog op zoek naar meer overnamekandidaten.

Zeeuwse gemeenten zijn druk

Zeeuwse gemeenten zijn druk bezig om in ieder geval het leerlingen- en WMO-vervoer in stand te houden. Op dit moment is er nog niet veel meer bekend, laat onder meer een woordvoerder van de Walcherse gemeenten weten. Zodra er nieuwe informatie komt, willen gemeente een informatiebijeenkomst houden voor betrokkenen. Voor nu is het nog niet bekend wanneer deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden.