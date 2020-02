Vestingcross en NK Beachrace op de tocht door nieuwe storm

(foto: Omroep Zeeland)

"We kijken nu al naar verschillende opties," zegt Coen Schild van de organisatie van het NK Beachrace in Renesse. "Het parcours inkorten is een optie, maar we kijken ook naar uitwijken naar aanstaande zaterdag." De organisatie neemt nog geen definitieve beslissing, omdat het nog vijf dagen duurt tot het evenement. "Het kan doorgaan bij windkracht 8, maar het zijn vooral de windstoten die het erg gevaarlijk maken voor deelnemers en publiek." Afgelopen zaterdag werd de beachrace van Noordwijk afgelast door de harde wind.

Vestingcross

Ook de Vestingcross houdt de weersvoorspellingen scherp in de gaten. Volgens Bram de Brauwer bestaat er een kans dat het evenement wordt afgelast in verband met de veiligheid. "We hebben wel hoop, want het weer wijzigt continu. Pas aanstaande vrijdag kan er echt worden gekeken of er eventueel maatregelen moeten worden genomen."

Voordeel voor de Vestingcross is dat het evenement landinwaarts is, waardoor de wind minder hard is dan aan de kust. "Maar de veiligheid staat voorop," aldus De Brauwer. Bij een eventuele afgelasting is het volgens de organisatie niet mogelijk om uit te wijken naar een andere datum. De kalender voor veldritten zit vol.

Vooruitzichten windkracht 8

Volgens weerman Jules Geirnaerdt is de voorspelling dat het vooral zondagochtend hard kan waaien met windkracht 8 langs de Zeeuwse kust. "De vooruitzichten zijn nu dat het iets minder gaat waaien dan afgelopen zondag, maar dat kan in een paar dagen nog alle kanten op." In Renesse zou het om windkracht 7 á 8 gaan en in Hulst maximaal 6 met vooral in de nachtelijke uren veel neerslag.