Marinierskazerne: Zeeuwse bestuurders willen het nú weten

Het Korps Mariniers is nu nog gevestigd in Doorn (foto: Omroep Zeeland)

Commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Dick van der Velde (VVD), burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen en wethouder Albert Vader (Partij Souburg-Ritthem) reizen voor het gesprek af naar het ministerie van Defensie in Den Haag, ondersteund door enkele ambtenaren. Op het ministerie treffen ze staatssecretaris Barbara Visser (VVD).

'In november al bekend'

Directe aanleiding is een publicatie in De Telegraaf, dat op het ministerie afgelopen november de beslissing al zou zijn genomen om de verhuizing naar Vlissingen af te blazen. Reden is de gevreesde leegloop van het Korps Mariniers, als de verouderde kazerne in de huidige standplaats Doorn plaats maakt voor een nieuwe kazerne in Vlissingen. Een deel van de mariniers heeft zich gesetteld in de omgeving van Doorn en wil daarom niet naar Zeeland.

Geheime militaire Operatie

Commissaris van de Koning Polman reageerde fel op het bericht in De Telegraaf. "Als dit waar is, dan is er sprake geweest van een geheime militaire operatie achter de rug van Zeeland om! Zo ga je als mensen niet met elkaar om en zeker ook niet als overheden." De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen eisten snel een 'open en eerlijk gesprek' met Visser, dat dus vanavond plaats vindt.

Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) (foto: Omroep Zeeland)

Compensatie

Tijdens een eerder gesprek met staatssecretaris Visser, maandag 27 januari op het provinciehuis in Middelburg, benadrukten Zeeuwse bestuurders dat ze geen compensatie willen, maar realisatie van de kazerne.