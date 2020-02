Streng financieel toezicht op Borsele voorbij

Het gemeentehuis van de gemeente Borsele, in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Omdat Borsele zijn gemeentelijke begroting voor 2020 niet sluitend kreeg, kwam de gemeente onder financieel toezicht te staan van de provincie. Volgens Borsele kwam dit omdat de kosten voor de jeugdzorg dusdanig zijn gestegen dat de gemeente geld tekort komt.

Meekijken met uitgaven

Wanneer een gemeente onder toezicht staat van de provincie, moet de gemeente toestemming vragen voor grote uitgaven. Volgens gedeputeerde De Bat mag Borsele nu zelf weer beslissen over haar uitgaven, al blijft het toezicht op papier nog van kracht. Pas na de de presentatie van de zogenoemde Voorjaarsnota van Borsele beslist de provincie definitief over het opheffen van het toezicht.

De Borselse wethouder Arno Witkam zegt in een reactie: "Het is jammer dat we onder preventief toezicht blijven staan, maar het is nog een tijdelijke en duidelijk afgeslankte vorm. We kunnen verder met onze plannen uit de begroting, hoeven niet telkens naar GS om toestemming te vragen, maar mogen begrotingswijzigingen achteraf ter goedkeurig voorleggen."

Bezuinigingen

Inmiddels heeft Borsele wel een sluitende begroting afgeleverd. Zo gaat de gemeente bezuinigen op het eigen ambtenaren-apparaat en is er bijvoorbeeld ook minder budget voor het jubileumfeest Borsele 50 Jaar. Daarnaast wordt op de jeugdzorg zelf bezuinigd. "Er zijn soms wel heel veel instanties bij een gezin betrokken en ook gaan we kijken of behandeltrajecten niet onnodig lang duren", verklaarde wethouder Arno Witkam van Financiën eerder.

Jeugdzorg kost meeste gemeenten in Nederland meer dan begroot. (foto: Omroep Zeeland)

'Signaal geven'

Met het aanbieden van een niet-sluitende begroting en de daarop volgende curatele, wilde de gemeente vooral een 'signaal' geven dat de jeugdzorg inmiddels een te zware belasting is geworden voor de gemeentelijke begroting. De zorg voor jongeren, ouderen, gehandicapten en mensen met een arbeidsbeperking is een aantal jaren geleden overgegaan van het Rijk naar de gemeenten in ons land, die 'maatwerk' zouden kunnen leveren. Met de overheveling is vanuit het Rijk meteen een flinke bezuiniging doorgevoerd, waardoor gemeenten merken dat ze voor deze zorgdossiers geld tekort komen.