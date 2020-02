Klaar met kaaipraat: vissers gaan kreeften tellen

"Ons doel is om de visserij voor de komende vier jaar zeker te stellen. Dan moet je wel weten wat er moet gebeuren." Dat stelt Ida Sinke, voorzitter van de vereniging van beroepsvissers op Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. Op dit moment zijn er 43 vergunningen en elf gebieden aangewezen om op kreeften te vissen maar hoeveel kreeften er zijn weet eigenlijk niemand. Sinke: "Wij noemen dat kaaipraat. De ene keer roept iedereen dat het aantal terugloopt en een jaar later is het juist weer hartstikke goed. Die uitspraken zijn nergens op gebaseerd dus we moeten dringend onderzoek doen."

Je vergeet je wel eens een paar kreeften of sommige mensen vullen zomaar wat in." Kreeftenvisser Markus Wijkhuis

Kreeftenvisser Markus Wijkhuis uit Yerseke vindt het goed dat er een einde komt aan de kaaipraatjes. "Er is onderzoek nodig om vanuit de feiten verder te kunnen werken en niet op basis van aannames. Er wordt altijd gezegd dat er te veel vergunningen zijn en dat er te veel wordt gevist." Het is de bedoeling dat het onderzoek hier meer inzicht in geeft.

Kreeften tellen

Het is de bedoeling dat Zeeuwse vissers de kreeften gaan tellen. Ze houden nu al in een logboek op de computer bij hoeveel kreeften ze naar boven halen. Ook moeten ze vrouwtjes met eitjes en ondermaatse kreeften, die moeten worden teruggegooid, registreren. Volgens visser Wijkhuis is dit telsysteem niet honderd procent betrouwbaar. "We varen met kleine bootjes naar de fuiken en als het dan hard waait en regent dan vul je natuurlijk niet direct je gegevens in. Als je dat dan wat later alsnog doet dan vergeet je wel eens een paar kreeften of sommige mensen vullen zomaar wat in. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Catchcam

Dus krijgen de vissers hulp van een nieuw ontwikkelde camera: de catchcam. Het systeem is ontwikkeld door de Wageningen Universiteit en moet het registreren van kreeften makkelijker maken. Een paar vissers gaan meewerken aan deze pilot en krijgen een camera aan boord die kan herkennen of kreeften groot genoeg zijn. Wijkhuis: "De precieze details moeten nog worden uitgewerkt maar we zijn heel benieuwd."

De Oosterscheldekreeft (foto: Omroep Zeeland)

De kreeftensector staat de komende jaren voor uitdagingen volgens Sinke: "We willen het bestand stabiel houden. Dan moeten we kijken wat er noodzakelijk is. Misschien met minder vistuigen op pad? Of de bestekken optimaliseren. Dus bijvoorbeeld bestortingen doen onder water zodat de kreeften daar beter tot hun recht komen."

In oktober worden er weer bestortingen gedaan in de Oosterschelde. In het verleden ging die niet in goed overleg met de vissers. Zij claimden dat dit slecht was voor de kreeftenstand. "Dit jaar gaat het anders. Het is na het seizoen en in nauw overleg. We krijgen zelfs extra riffen waar de kreeften kunnen wonen zodat er meer kreeften kunnen komen", zegt Sinke.