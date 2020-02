Oudste kapster van Kapelle kapt er nog lang niet mee

Als tiener wilde Marja al kapster worden. "Ik ben als meisje begonnen bij een kapperszaak om haren te wassen. Na mijn school kon ik aan de slag bij een kapsalon in Middelburg. En zo ging het eigenlijk maar door en door." In maart veertig jaar geleden begon Marja haar eigen kapsalon in Kapelle. "En dat ging gelijk goed. We zijn vooral bekend geworden door de kapsels die we verzorgden bij modeshows in de Zeelandhallen."

Marja in haar kapsalon. (foto: Omroep Zeeland)

In mei wordt Marja 70, maar stoppen met werken wil ze nog zeker niet. "Presidenten van Amerika stoppen toch ook niet op hun zeventigste? En daarnaast heb ik ook geen vensterbanken in huis, dus ik kan niet achter de geraniums!"

Maar wat is er dan zo leuk aan een knippen, kleuren en krullen dat je dat zo lang volhoudt? "Makkelijk toch; ik vind haren fantastisch en vind het heerlijk om mensen advies te geven over hun uiterlijk. daarnaast leg ik zo veel sociale contacten. Ze komen hier vanuit Schouwen naartoe!" Met het idee dat de zaak alweer 40 jaar bestaat, moet Marja bijna een traantje wegpinken. "Veertig jaar he, dat is lang hoor, ik vind het echt heel erg speciaal."