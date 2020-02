PVV Tholen eist in rechtszaak openbaarheid documenten om nieuw zwembaddrama te voorkomen

Vincent Bosch (rechts) in de rechtbank van Breda (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om zo'n 200 documenten. Inmiddels zijn er al een paar openbaar gemaakt. Daaruit bleek met name dat medewerkers gevaar hadden gelopen. Maar voor de rechter betoogde fractievoorzitter Vincent Bosch dat juist die andere 200 documenten van groot belang zijn. Volgens hem laten die namelijk zien welke fouten er zijn gemaakt in het hele renovatieproces.

En daar zit hem de crux. Want ondertussen zijn de voorbereidingen van de renovatie van zwembad Haestinge in volle gang. De oppositie maakt zich daar druk over. Want zij weten wat er fout ging bij de renovatie van zwembad De Spetter maar dat kunnen ze niet delen met bijvoorbeeld de dorpsraad van Sint Maartensdijk die ook betrokken is bij de renovatie. "Wij kunnen nu niet aangeven waar ze op moeten letten." zegt Bosch daarover tijdens de zitting.

Spetterende middag in het zwembad van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart aanstaande staat al gepland om in te stemmen met het openbaar maken van die 200 stukken. Desondanks wilde Bosch deze rechtszaak toch doorzetten onder het mom van hoe eerder hoe beter. Maar dat ziet de landsadvocaat die namens de gemeente spreekt toch echt anders. "Op 2 april vindt er een informatieve vergadering plaats en daarin wordt de raad voorgelicht omtrent zwembad de Haestinge. Dus dat is ruim na 12 maart."

Daar is Bosch het dan weer niet mee eens. En er is volgens hem nog een reden waarom de rechter hier uitspraak over moet doen. "Je wint er zekerheid mee want aanstaande donderdag wordt er weer in beslotenheid over gesproken." De rechter hoorde het allemaal aan en beloofde uiterlijk 25 februari uitspraak te zullen doen.

