Defensie wil marinierskazerne niet in Vlissingen: dit vindt Zeeland

Mariniers tijdens een training op de kazerne in Doorn (foto: ANP Foto)

Voormalig Tweede Kamerlid Ad Koppejan noemt de werkwijze van de staatssecretaris 'geklungel'. "Als er één zaak Zeeland verenigt, dan is het de marinierskazerne wel." Volgens CDA'er Koppejan is eventuele compensatie niet uit te leggen en gaat zoiets zeker een miljard kosten. Hij denkt dat minister van Financiën Wopke Hoekstra de kosten van compensatie voor Zeeland wel eens te hoog kan vinden en dan toch kiest voor de marinierskazerne naar Vlissingen. "Staatssecretaris Visser heeft zichzelf echt in de problemen geholpen."

Vertrouwen onder vriespunt gedaald

Via social media is vooral veel ongeloof te lezen. De Partij Souburg Ritthem, van wethouder Albert Vader van Vlissingen, laat via Twitter weten dat het vertrouwen in het kabinet onder het vriespunt is gedaald. "Een onbetrouwbare Rijksoverheid benadeelt Zeeland! Zo gaan overheden met elkaar om, dieptriest!"

Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) laat via Twitter weten.

Ad Schenk heeft het vooral over het beeld dat nu over de provincie ontstaat. "Impact van dit besluit is funest voor imago van Zeeland. Het geeft een compleet onterecht beeld af dat hier geen hond wil wonen/werken."

'Kabinet kan beter opstappen'

Martin Slingerberg ziet de beslissing als een zware vorm van onbehoorlijk bestuur. "Dit kabinet kan beter vandaag dan morgen opstappen. De Zeeuwen moeten massaal weigeren belasting te betalen als er zo met Zeeland wordt omgesprongen."

Volgens Petra de Boevere uit Breskens is door de beslissingen in Den Haag het misschien eens verstandig om na te denken over een belastingvrij eilandenrijk; Zeelandia.

Een marinier die anoniem wil blijven, is opgelucht dat de kazerne niet naar Vlissingen komt en hij dus niet moet verhuizen: "Moeten we wel verhuizen, dan kies ik voor een andere baan. Ik begrijp Zeeland, want jullie wachten op zekerheid. Net als wij. We hopen dat de Zeeuwen begrijpen dat je niet meer zo even verhuist als je alles hebt waar je woont. Dit was vroeger anders, maar nu niet meer."

