'Levenslust': de rap van een man in maatpak

Een van de onderdelen van Levenslust is Het verhaal van een huismus, waarin Van Oostende terugkijkt op de tijd dat hij een vriend beloofde nooit zo te worden als de mannen in maatpakken die over het Jaagpad langs het Kanaal door Walcheren naar kantoor fietsen.

Filosoferen met bier

Toch is hij nu accountmanager die iedere dag, in pak, om vijf uur naar vrouw en kinderen in een rijtjeshuis in een buitenwijk terugkeert. Weg is de jongen die rapte en tot in de late uurtjes kon filosoferen met een biertje in de hand.

Michael van Oostende mijmert aan het kanaal (foto: omroep zeeland)

Ook al is hij in de pas gaan lopen, het schrijversbloed bleef kriebelen, en van daaruit wakkerde ook weer de lust aan om te gaan rappen. Met Levenslust kijkt hij terug op zijn leven van toen, en mijmert hij over de rijkdommen van zijn huidige leven. Want in de contrasten tussen beide levens ziet hij mooie dingen.

Vertederend

In de video Jij bent mijn favoriete stilleven is Van Oostende rappend te zien aan het bed van zijn kinderen. Het levert een vertederend beeld op, maar sluit nauw aan op de visie die hij voor Levenslust heeft omdat hij zijn kinderen voorhoudt niet vast te blijven zitten in een mening, of kuddegedrag te gaan vertonen.

Michael van Oostende rapt aan de waterlijn (foto: omroep zeeland)

Tegenstellingen, zelf-onderzoek en de lust om zich bloot te geven op papier, video en geluidsdrager: Michael van Oostende onderscheidt zich op deze manier van menig accountmanager die om vijf uur de computer uitzet en naar huis gaat. En toch ook weer niet, want een hernieuwde carrière als rapper ziet hij niet meer zitten. "Dat is juist niet wat ik wil. Ik geniet van de spanning tussen het leven van negen tot vijf en het opzoeken van het randje."

Levenslust wordt gepresenteerd op donderdag 13 februari in Kaffee 't Hof in Middelburg.