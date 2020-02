Brand loods: Carnavalsoptochten Hulst in gevaar

(foto: Omroep Zeeland)

Er staan in totaal 19 praalwagens in de loods die bij verschillende optochten in de buurt rijden. Door een branddeur, halverwege de loods, is er aan zeker 9 wagens nauwelijks schade.

'Alles zit vol roet'

Volgens voorzitter van carnaval Hulst Carlo Emeleer was dit echt schrikken. "Ik heb een foto van de binnenkant gezien en alles zit vol roet." Volgens Emeleer is het alleen al een flink karwei om dat roetvrij te krijgen. Veel van de praalwagens zijn nog lang niet klaar, dus het is maar de vraag of het allemaal klaar komt. "We gaan er echt alles aan doen om de optochten door te laten gaan," zegt Emeleer.

Komende dagen mag er niet worden gewerkt in de loods. Ook moet er gekeken worden of de stroomvoorziening nog intact is, maar Emeleer is hoopvol. Sommige groepen zijn al in september begonnen met het bouwen van de carnavalswagens. Vooral in de laatste weken nemen veel leden vrij om de laatste hand te leggen.

Voor Carlo Emeleer is het de komende uren inventariseren van de schade. "Pas dan weten we echt wat dat betekent voor de carnavalsoptochten.

Lees ook: