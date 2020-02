Vijf vragen aan Jaap Esser: 'Ik hou helemaal geen rekening met goed nieuws'

Aanvoerder Jaap Esser van Kloetinge (foto: Ron Quinten)

Eerst even terug naar afgelopen zaterdag. Wat gebeurde er precies in de wedstrijd tegen Wieldrecht 2?

"Ik wilde een steekbal geven, maar die mislukte en vervolgens wil ik die fout zelf goed maken door snel om te schakelen en druk te zetten op de tegenstander. Op het moment dat ik dat wil doen verandert mijn tegenstander van richting, waardoor ik ook de andere kant op ging. Mijn lichaam wilde dat wel, maar mijn knie bleef staan."

Wist je gelijk dat het om een zware blessure ging?

"Dat hoor je mensen met zo'n blessure altijd zeggen hè en ik had het inderdaad ook meteen door. In eerste instantie was het een enorme pijnscheut die ik voelde, maar de tweede emotie was absoluut: dit is goed mis."

Ik word heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties, dus ik ga er goed de tijd voor nemen om te beslissen of ik nog doorga" Jaap Esser

Het gebeurt net nadat je broer Daan en jij bekend hebben gemaakt na dit seizoen te stoppen bij het eerste van Kloetinge. Ik kan me voorstellen dat je na bijna twintig jaar niet op deze manier afscheid wil nemen. Denk je er over na om nu toch door te gaan?

"Afgelopen weekend heb ik daar al wel over nagedacht. Zo'n blessure komt natuurlijk nooit uit, maar de timing is nu wel echt dramatisch. Ik moet er nog eens goed over nadenken of ik nu toch doorga. Ik word heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties moet ik zeggen, dus ik ga er eens goed de tijd voor nemen. Mijn broer en ik hebben bekend gemaakt dat we gaan stoppen bij Kloetinge, maar het was en is wel mogelijk dat we op een lager niveau nog doorgaan. De enige optie is dan Luctor Heinkenszand, de zaterdag derdeklasser uit onze geboorteplaats. Maar ik ga nu eerst de uitslagen afwachten van de onderzoeken die zijn gedaan."

Hoe staat het daarmee? Heb je al een definitieve diagnose, of moet dat nog komen?

"Ik ben zaterdag direct naar de eerste hulp gegaan. Daar is een foto van mijn knie gemaakt, maar daar was zoals verwacht niets op te zien. Gistermiddag ben ik naar de orthopeed geweest voor een MRI en morgen heb ik een afspraak en krijg ik de uitslag. Heel spannend is dat niet. Ik hou helemaal geen rekening met goed nieuws en ga uit van een zware kruisbandblessure. Dat komt niet doordat ik negatief denk, maar dat is gewoon realistisch."

Jaap Esser (foto: Ron Quinten)

Heb je veel reacties gehad nadat het zaterdagmiddag gebeurde?

Ja, dat is echt ongelofelijk. Ik ben het weekend alleen maar bezig geweest met het beantwoorden van reacties. Dat is wel hartverwarmend hoor. Ik probeer er zelf ook altijd attent op te zijn, maar nu merk je pas hoe prettig het is. Het levert je niets op, maar het geeft wel een goed gevoel. Ik kreeg reacties van spelers waar ik jaren geleden mee gevoetbald heb of zelfs nog nooit mee gevoetbald heb. Dat is heel tof."

