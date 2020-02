Hedwigepolder wordt binnenkort gebruikt als levend laboratorium

Hedwigepolder wordt levend lab (foto: Polder2C's )

Door de ontpoldering van het gebied heeft de huidige dijk die er ligt op korte termijn geen functie meer. Er komt namelijk een nieuwe ringdijk die wordt aangesloten op een Belgische dijk in de Prosperpolder. De huidige dijk verliest hierdoor zijn beschermende taak maar is nog ideaal als onderzoeksobject, aldus onderzoeker Wietse van de Lageweg van HZ University of Applied Sciences die bij het Polder2Cs project is betrokken.

Dijk doorsteken

Volgens de onderzoeker biedt deze dijk unieke kansen, want voorheen werden zulke onderzoeken alleen op kunstmatige dijken gedaan. "Nu kunnen we een dijk gebruiken die zoals alle andere, echte dijken zijn onderhouden. We steken de dijk op drie plekken door en onderzoeken het effect hiervan. Ook kijken we hoe lang de graslaag op een dijk het volhoudt en of we zonder gevolgen zonnepanelen op dijken kunnen leggen. We hebben allerlei theorieën die we nu eindelijk in het echt kunnen uitwerken."

Het project gaat over landsgrenzen heen. Ook Vlaamse, Franse en Britse onderzoekers sluiten zich aan. Elk land heeft zo zijn eigen dijkenbeheer waardoor er informatie kan worden uitgewisseld. Ook studenten van onder meer de HZ krijgen de kans om in het levend laboratorium ervaring op te doen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Komende winter worden de eerste zichtbare proeven gedaan. Van de Lageweg: "We doen de proeven juist in de winter omdat er dan meer kans is op storm in combinatie met hoog water." Het onderzoeksproject duurt zo'n vier jaar.