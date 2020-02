Napoleonschuur gaat tegen de vlakte

Napoleonhoeve in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

De pogingen van de initiatiefgroep om het bestaan van het meer dan 250 jaar oude pand te verlengen zijn vergeefs geweest. Volgens het dagelijks gemeentebestuur zijn de plannen om de schuur te restaureren en behouden niet concreet genoeg, ook zou er te weinig zicht zijn op toekomstige exploitatie.

De precieze bouwdatum van de Napoleonschuur is onbekend, maar de schuur dateert in elk geval van voor 1832. Het oude pand is in zeer slechte staat.

De schuur is sinds 1992 eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het pand was toen al in al te beste staat, maar hoewel het vijf jaar later werd aangewezen als gemeentelijk monument werd weinig tot niets gedaan aan onderhoud. In de zomer van 2018 stortte het dak nog gedeeltelijk in.

