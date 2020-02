In Renesse wachten ze met spanning op de nieuwe WOZ-aanslag

De bewoners voelen zich dubbel gedupeerd. Hun huizen staan op erfpachtgrond. Ze moeten door de hogere WOZ-waarde meer gemeentebelasting betalen, maar als ze hun woning ooit verkopen profiteren ze niet van de gestegen prijzen.

Tevergeefs in beroep

Veel inwoners gingen in beroep, maar tevergeefs, zegt Lies Rozendaal, een van de bewoners. "Want erfpachtgrond mag als 'eigen grond' worden mee berekend in de waarde. Onbegrijpelijk, want het gaat hier ook om veel eenvoudige woningen, niet eens goed geïsoleerd." Maar de wijk, op loopafstand van het strand, met veel ruimte om het huis en veel voorzieningen in de buurt, blijkt een hot-spot te zijn, waarvoor mensen flink de portemonnee trekken om er te kunnen wonen.

Plotse stijging

Dat de WOZ-waarde plotsklaps zo steeg kwam doordat er jarenlang niets verkocht was verkocht in de wijk en toen opeens wel. Die verkoopprijzen komen terecht in de database waarmee taxateurs werken. Daarmee begint het vergelijken van gelijkwaardige woningen in een buurt. Als een wijk eenmaal gewild is dan jaagt dat de huizenprijzen omhoog. "En word je vanzelf meegezogen", zegt makelaar-taxateur Cees Kole uit Kapelle. Maar omdat de taxaties geen maatwerk zijn. loont het soms toch om bezwaar te maken, zegt hij.

De eigenaren van dit huis kregen te maken met ruim 40 stijging van de WOZ-waarde (foto: Omroep Zeeland)

WOZ-waarde berekenen

Iedereen kan van alle huizen in Nederland de WOZ-waarde bekijken op de website wozwaardeloket.nl. Dat in Renesse de WOZ-waarden wel heel hard stegen, blijkt uit een steekproef. Omroep Zeeland vergeleek de situatie in Renesse met die in Bruinisse (dezelfde gemeente als Renesse, maar verder landinwaarts) en Oostkapelle (een andere gemeente, maar net als Renesse vlak achter de duinen). Gekeken is naar huizen die in 2015 tussen de 250.000 en 300.000 euro waard waren.

Ook in 2020 zullen de WOZ-waarden in Zeeland gemiddeld weer hoger uitvallen, zo is de verwachting. "Dat blijft zolang er krapte op de huizenmarkt is, de rente laag blijft en er nog te weinig huizen worden gebouwd", zegt Kole. In 2019 jaar stegen de huizenprijzen volgens Kole dan ook sneller dan het jaar daarvoor. Dat is bijvoorbeeld duidelijk merkbaar in wijken als Mannee in Goes, Overtieringe in Kapelle en in Nieuw-Haamstede.

Kijk zelf ook eens op wozwaardeloket.nl (foto: Omroep Zeeland)

Dat een hogere WOZ-belasting ook een hogere OZB-belasting betekent, hoeft niet altijd op te gaan. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de tarieven hetzelfde te houden of zelfs te verlagen. Maar dat gebeurt in de praktijk niet vaak. De meeste Zeeuwse gemeenten verhogen toch.

OZB-belasting iets lager

Lies Rozendaal en haar buren hoeven zich volgens wethouder Daniël Joppe dit jaar waarschijnlijk niet veel zorgen te maken. "Schouwen-Duiveland heeft de OZB-belasting voor eigen woningen iets verlaagd". Maar dat is misschien een schrale troost. Want per saldo zal er geen sprake zijn van een lastenverlichting; immers de Waterschapstarieven gaan wel omhoog en die zijn ook gekoppeld aan de WOZ-waarde.