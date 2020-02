Eigenaren strandhuisjes bezorgd: strandhuisjes dit seizoen misschien niet het strand op

Op sommige plekken tussen Vlissingen en Westkapelle spoelt het zeewater sinds de storm tot aan de duinrand. De storm Ciara, in combinatie met springtij, heeft afgelopen week nog meer zand weggevreten. Strandhuisjes kunnen worden weggespoeld.

Slaapstrandhuiseigenaar Roel van der Mast is bezorgd. "Wij wonen in de zomer op het strand, we leven daar en dat is heerlijk. Het idee hebben dat onze prachtige zomer nu niet door zou gaan, daar worden we oprecht verdrietig van. Je kijkt toch ieder jaar uit naar de zomer op het strand. Maar ja, geen strand betekent: geen huisjes."

Geen zandopspuiting door stikstofcrisis

In het verleden werd er bij strandafkalving nieuw zand opgespoten. Stranden werden daardoor niet smaller en het was in het zomerseizoen geen probleem om strandhuisjes te plaatsen.

Tegenwoordig ligt dat anders. Voorlopig kunnen de stranden nog niet opnieuw worden opgespoten, omdat dan te veel stikstof wordt uitgestoten.

De strandhuisjes staan weer op hun plek. (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het kustonderhoud. Alleen wanneer er onveilige situaties ontstaan op de stranden, overweegt Rijkswaterstaat eerder stranden op te spuiten. "Qua veiligheid is er niets aan de hand. Daarom houden wij vast aan de planning van het kustonderhoud, in 2022 zijn de stranden bij Vlissingen weer aan de beurt voor suppletie. En niet eerder", reageerde woordvoerder Edwin de Feijter. Na overleg met Stichting Strandexploitatie wil Rijkswaterstaat nu gaan kijken waar het nog wel mogelijk is om strandhuizen te plaatsen en waar niet.

Negatieve financiële gevolgen

De stikstofcrisis zorgt niet alleen dat het strandplezier deze zomer misschien in het geding is. Dat er voorlopig geen nieuw zand opgespoten wordt, zorgt ook voor negatieve financiële gevolgen voor strandhuishouders. De slaapstrandhuiseigenaren verhuren hun huisjes in de zomer voor gemiddeld 700 euro per week. En ook dagstrandhuisjes worden verhuurd. Die inkomsten bedragen gemiddeld 500 euro per seizoen. Wanneer er deze zomer geen huisjes op het strand geplaatst kunnen worden, kunnen de huiseigenaren de huisjes niet verhuren en lopen zij die bedragen mis.

Hoogteverschil op het strand in Westkapelle door storm Ciara. (foto: Omroep Zeeland)

Wim Crusio is voorzitter van de strandhuisjesvereniging Westduin in Vlissingen. "Er blijft nog wel een beetje hoop dat wij de strandhuisjes dit seizoen weer gewoon kunnen plaatsen, maar als we realistisch zijn, dat moeten we toch zeggen: het is voor dit seizoen gewoon klaar."

Crusio verwacht dat er ongeveer dertig Vlissingse slaapstrandhuisjes niet geplaatst kunnen worden door de strandafkalving. Dat is de helft van de strandhuisjes die onder de vereniging Westduin vallen. "Voor veel eigenaren zijn de huisjes een grote inkomstenbron. Als deze wegvalt, hebben huisjeseigenaren een probleem", vertelt Crusio. "We willen zo snel mogelijk rond de tafel met de Stichting Strandexploitatie en de gemeente Vlissingen om de alternatieven te bekijken."

Als we realistisch zijn over de strandhuisjes, moeten we zeggen: het is voor dit seizoen gewoon klaar!" Wim Crusio, voorzitter strandhuisjesvereniging Westduin

Daarnaast kaart Crusio nog een probleem aan. "Honderden Walcherse strandhuisjes staan opgeslagen op de parkeerplaats aan de Verlengde Dishoekseweg in Dishoek. Waar moeten die huisjes in de zomer naartoe als mensen daar willen parkeren om naar het strand te gaan? Je kunt de huisjes nergens kwijt! Moeten de huisjes genoodzaakt in de zomer op de parkeerplaats gestald worden, dan kost dat natuurlijk extra geld." De stallingskosten voor het winterseizoen 2019-2020 aan de Verlengde Dishoekseweg bedragen nu nog 250 euro per seizoen.

