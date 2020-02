Havens krijgen Europese subisidie voor CO2-opslag in Noordzee

(foto: North Sea Port)

Het plan van de havens bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt er vanuit de haven van Rotterdam een pijplijn aangelegd naar het gasveld in de Noordzee. In de daaropvolgende fase, die pas in 2026 volgt, zal er een CO2-transportleiding aangelegd worden tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. North Sea Port zal met een CO2-netwerk aanhaken op die nog aan te leggen transportleiding.

Vanaf 2026 kan er dan vloeibaar gemaakte CO2 uit Zeeland en Gent via Antwerpen naar Rotterdam worden vervoerd. In totaal kan er in één jaar tijd 10 megaton aan CO2 afgevoerd worden. Tijdelijke opslag van CO2 is een manier om de uitstoot van het broeikasgas sneller terug te dringen.

Bestemming voor CO2

Uiteindelijk willen de havens een bestemming zoeken voor de opgevangen CO2, zoals naar kassencomplexen, waar CO2 gebruikt kan worden om planten sneller te laten groeien. Het is de eerste keer dat Antwerpen, Rotterdam en North Sea Port op deze manier hun krachten bundelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.