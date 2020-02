Uiterste poging om kazerne naar Zeeland te halen, open brief aan premier Rutte

Mariniers tijdens een training op de huidige marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

De instanties (Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen) richten zich tot premier Rutte omdat staatssecretaris Barbara Visser heeft gezegd dat de definitieve beslissing over de kazerne nu aan het kabinet is. Ze schrijven zeer teleurgesteld te zijn in het proces van de afgelopen maanden.

Vertrouwen is geschaad

Ze zijn vooral boos over het feit dat Zeeland opzettelijk buiten het heroverwegingsproces over de marinierskazerne is gehouden. "Wij blijven van mening dat dit niet de wijze is waarop overheden met elkaar om horen te gaan. Deze handelswijze tart de beginselen van behoorlijk bestuur en schaadt het vertrouwen tussen kabinet en regio", is te lezen in de open brief.

De infrastructuur werd al aangepast voor de komst van de Marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

In de brief vragen de Zeeuwse instanties ook om een aanspreekpunt binnen het kabinet, nu staatssecretaris Barbara Visser heeft aangegeven dat de beslissing daar ligt. "We zijn van mening dat een gesprek over eventuele compensatie niet óver ons, maar mét ons gevoerd zou moeten worden."

Factoren voor compensatiebedrag

Als er over gegaan wordt tot compensatie moet er volgens de instanties drie factoren meegenomen worden: Het grote belang voor Vlissingen en Zeeland in de komst van een groot aantal personen, mariniers en hun gezinnen, die de Zeeuwse economie een impuls zouden geven. Dat bedrag werd eerder geraamd op 28 miljoen euro per jaar.

Daarnaast is Zeeland geschaad in het imago om je er te vestigen. "Zeeland is neergezet als regio waarvan het logisch is dat mensen daar niet naar toe willen. Dat zal ook in de toekomst effecten kunnen hebben", valt als tweede argument voor compensatie te lezen.

Als laatste factor wordt genoemd de (in)directe kosten die er al gemaakt zijn vanwege de toezegging van de komst van de marinierskazerne naar Zeeland.

