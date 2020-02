Van Hecke en Azzagari stunten met NAC Breda opnieuw in KNVB-beker

Van Hecke in duel met AZ-spits Myron Boadu (foto: Orange Pictures)

In de eerste kwam de ploeg van Van Hecke op voorsprong door een treffer van Mounir El Allouchi. In de tweede helft verdubbelde Robin Schouten de voorsprong voor de ploeg uit Breda, dat zesde staat in de Keuken Kampioen Divisie. Van Hecke kon niet voorkomen dat AZ, de nummer twee uit de Eredivisie, terug kwam in de wedstrijd. Oussama Idrissie zorgde voor de aansluitingstreffer met een geweldig schot van afstand.

Vier minuten voor tijd viel de beslissing toen Javi Noblejas zijn club naar een 1-3 tussenstand schoot. Voor Van Hecke en NAC Breda is het al de derde ploeg uit die Eredivisie wordt uitgeschakeld. In de vorige ronde versloeg het al PSV (2-0) en in de eerste ronde was het te sterk voor FC Emmen (3-2).

Halve finale

NAC, waar Yassine Azzagari uit Goes vlak voor tijd nog het veld in kwam, speelt in de halve finales een uitwedstrijd tegen de winnaar van het duel tussen Heerenveen en Feyenoord.