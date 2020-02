Klanten boerderijwinkel betalen voedselpakketten voor mensen met een kleine beurs (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaresse Corrie van Bokhoven kwam op het idee kwam op het idee toen ze in Italië kennis maakte met het concept van uitgestelde koffie. Dat houdt in dat mensen als mensen een ergens een kop koffie bestellen, ze er twee betalen. Het tweede kopje koffie gaat dan naar iemand die het zelf niet kan betalen. "En toen dacht ik van 'goh zou het niet eens mooi zijn als we dat kopje koffie niet eens in konden ruilen voor een gezonde maaltijd, want daar mankeert het nog weleens aan bij uitkeringsgerechtigden'", legt Van Bokhoven uit.

Oproepje

Zaterdag plaatste ze op Facebook een oproepje of haar volgers dat ook zouden willen doen. Die reageerden direct enthousiast. Van Bokhoven: "Die zeiden gelijk 'wat een gigantisch goed idee. Wij kunnen het betalen, die verse groenten van jou. We kunnen ook wel twee euro over voor een ander die dat moeizaam kan verkrijgen.'"

In een paar dagen tijd kwamen er genoeg donaties binnen om 81 voedselpakketten samen te stellen. Die vlogen vandaag de winkel uit, maar volgens de initiatiefneemster was de aanloop vandaag zo groot, dat ze nog wel 120 pakketten had uit kunnen delen.

Halverwege de middag waren er nog maar een paar voedselpakketten over. (foto: Omroep Zeeland)

Een van de mensen die vandaag een pakket op te halen, was Xinthia. Zij zit in de schuldsanering en kan de verse groenten in de supermarkt niet betalen. "Normaal heb ik potjes vanuit de voordeelacties of mijn ouders komen erg lief met een zak aardappelen aan de deur, zo van hier heb je weer eten", vertelt Xinthia. Zij had dan ook veel trek in de verse rodekoolstampot die ze met dit voedselpakket kon maken. "Echt heel lekker, ben ik echt heel blij mee", aldus Xinthia.

Peen en ui

Als het aan Van Bokhoven ligt, blijft het niet bij een eenmalige voedselpakkettenactie. Binnenkort gaat ze weer om donaties vragen. En ze weet al wat er in het volgende pakket komt te zitten. "Hutspot: peeën en ui."

