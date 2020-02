Brand in carnavalsloods, 'Was even paniek deze ochtend, maar dat is allemaal goed gekomen'

De brand in een loods in Hulst heeft de carnavalswagens die er staan niet beschadigd. (foto: Omroep Zeeland)

"Het bericht van de brand kwam op m'n telefoon binnen en ik kreeg toen een kleine paniekaanval van 'niet weer'", vervolgt Emeleer. Hij doelt daarmee op twaalf jaar geleden. Toen gingen bijna alle praalwagens in Hulst verloren doordat de loods waar zij in stonden tot de grond toe afbrandde. Emeleer: "Dan is het toch even spannend wat het verloop van deze brand gaat worden."

Door de brand stond de loods vol rook, waardoor het te gevaarlijk was om het gebouw binnen te gaan. Om 18.00 uur was er voldoende gelucht en mochten de bouwers poolshoogte nemen. Een van de bouwers die zich gelijk meldde, was Robbie van Dc De Pivos Clinge. Ook bij hem zat de schrik er goed in, want zo'n praalwagen bouw je niet in een paar dagen. "Kort na de zomer zijn we begonnen met een avondje in de week. In september werd dat twee avondjes in de week. En sinds november, december slapen we hier ongeveer", leg Robbie uit.

Aan de wagens die over anderhalve week de straat op moeten, wordt nog hard gewerkt. Daar is door de brand een klusje bijgekomen: afwassen. De wagens zijn dan misschien niet beschadigd geraakt, er ligt toch wel een laagje roet op de voertuigen. "Als ik er met m'n vinger over wrijf .. hij is best wel mottig", laat Robbie zien.

Ontsporen

Toch heeft Robbie er alle vertrouwen in dat zijn wagen op tijd klaar is. De Pivos Clinge hebben een grote trein gemaakt. "Wij gaan ontsporen is ons thema. En van mij mag het."

De bouwers zullen nooit weten hoe de brand is ontstaan. Carlo Emeleer heeft van de brandweer te horen gekregen dat de brand zo hevig was, dat er geen sporen meer te vinden zijn. Sabotage door een rivaliserende carnavalsvereniging sluit hij in ieder geval uit. "Nee, dat denk ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat dat het geval is."

