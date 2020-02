Goedemorgen! Spetter-vergadering, sportgala en gratis groenten

Renovatie zwembad De Spetter in Tholen (foto: ID4U)

In Tholen wordt vanavond een besloten bijeenkomst gehouden over de tweehonderd documenten van zwembad de Spetter waar nog geheimhouding op rust. De raadsleden hebben de documenten al wel maar mogen er alleen tijdens de besloten bijeenkomst over praten. Voor mensen die er van een afstand naar kijken begint het zo langzamerhand een soap te worden.

Sportgala

In theater De Mythe in Goes worden vanavond de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. In zes categorieën zijn er prijzen te verdienen. De presentatie is in handen van NOS Studio Sport-presentator Gert van 't Hof en de sportawards zijn een initiatief van SportZeeland, het provinciaal sportorgaan.

Lees ook:

Gratis groenten

Gratis rode kool, aardappelen en uien. De groenten gingen als warme broodjes over de toonbank bij boerderijwinkel Landlust in Wolphaartsdijk. 81 pakketjes met het verse spul is verzonden naar mensen die het niet zo breed hebben. En het mooie is: de vaste klanten hebben daar extra voor betaald.

Lees ook:

Zonsopkomst bij Kasteel 't Munnikenhof in Grijpskerke (foto: Boukje Stange)

Weer

Er komt vanochtend een regenfront over Zeeland, en het zal vrij nat worden met flinke perioden met regen en motregen. Later in de ochtend is er ook kans op een flinke bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag en vanavond zijn er enkele opklaringen, maar dan is er kans op een paar buien.