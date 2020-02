Alle LHBT'ers verzamelen, hier kan je straks weer uitgaan in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

'Niet rendabel en ingehaald door het internet.' Dat waren destijds, in 2017, de redenen om het enige COC-café in Zeeland te sluiten. Door teruglopende bezoekersaantallen was de huur van het pand in Middelburg niet meer te betalen.

Meest gestelde vraag

Joosse zag het met lede ogen aan: "Het was de meeste gestelde vraag aan het COC de afgelopen jaren: "Waar kan je uit als lesbi of homo?"" Samen met de coördinator van het COC Zeeland ging hij op zoek naar een kroeg die interesse had om een speciale avond te organiseren.

Café 39, aan de Vlasmarkt in Middelburg, was enthousiast. "Na twee keer te hebben proef gedraaid besloten we om heel 2020 een maandelijkse LHBT-avond te houden op iedere laatste zaterdag van de maand", zegt Joosse. De proefavonden trokken zo'n 30 tot 50 mensen en dat is voldoende om het te blijven organiseren.

Dating?

Volgens Jurry Joosse kunnen LHBT'ers in Zeeland wel in contact komen via datingapps, maar daar zijn deze avonden niet op gericht. "Het gaat erom om gezellig wat met elkaar te drinken. En als je dan iemand leuks tegenkomt is dat mooi meegenomen."

