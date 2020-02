Politiek commentator: Zeeuwse bestuurders terecht boos over marinierskazerne

(foto: Twitter)

Het kabinet is volgens Boonman flink wat te verwijten in dit dossier, vertelde hij vanmorgen in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Ze munten niet uit in het nemen van beslissingen en zijn niet echt doortastend. Dat komt omdat de partijen in het kabinet over zoveel onderwerpen van mening verschillen."

'Ik lees vooral boosheid'

Ook ligt Zeeland volgens Boonman voor de Haagse politiek heel ver weg; "dat had Zeeland iets eerder moeten bedenken." Volgens de politiek commentator is de provincie te laat richting Den Haag gegaan en hadden ze zich daar veel eerder moeten tonen. "Dat kan je de bestuurders wel aanrekenen." Ook leest hij in de brief die gisteren naar premier Rutte is gestuurd geen concrete voorbeelden van compensatie. "Ik lees eigenlijk alleen boosheid," zegt Boonman.

Het is nu tijd om snel met nieuwe initiatieven te komen, want volgens Boonman komt de kazerne echt niet meer naar Zeeland. "Het is wel duidelijk dat ze de mariniers uit kunnen zwaaien."

Kees Boonman bij Zeeland Wordt Wakker