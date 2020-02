Gemeente Tholen 'overtrad' Aanbestedingswet: 'Een inktzwarte bladzijde'

Het intern gelekte document over het overtreden van de aanbestedingswet (foto: Omroep Zeeland)

In het document staat hoe aannemersbedrijf Fraanje uiteindelijk de gunning kreeg om zwembad De Spetter te renoveren. De gemeente had een lijst met eisen voor de renovatie van het zwembad ter waarde van 1,2 miljoen euro. De gunning ging naar Fraanje omdat andere aannemers hadden aangegeven de renovatie niet voor dit bedrag konden doen.

Overtreding

Drie weken na de gunning kwam Fraanje met een aangepaste begroting. Hieruit blijkt dat het bedrijf de renovatie toch niet voor 1,2 miljoen euro kan uitvoeren. Uiteindelijk schrapt de gemeente een aantal eisen, waardoor de prijs met ruim 260.000 euro zakt, oftewel met 36 procent.

Volgens de aanbestedingsregels mag een begroting, nadat de opdracht is gegund, met maximaal 15 procent wijzigen. Is de wijziging groter dan zou er een nieuwe aanbestedingprocedure moeten worden gestart, waardoor de eerder afgehaakte aannemers ook weer een kans zouden maken. Doordat er geen nieuwe procedure is gestart, heeft de gemeente, volgens het interne document, de Aanbestedingswet overtreden.

'Vriendjespolitiek'

Fractievoorzitter Vincent Bosch van de PVV in Tholen is niet verbaasd. "Het lijkt op vriendjespolitiek waarin Fraanje alles probeert te doen om de opdracht te behouden en het college werkt daar klaarblijkelijk aan mee."

De Thoolse gemeenteraad stemt voor openbaarmaking 200 geheime stukken zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

De kwestie houdt niet alleen de PVV bezig, want ook fractievoorzitter Jan Heshof van PvdA/GroenLinks heeft nog vragen. "Wat mij betreft komt er nog een extra raadsvergadering, want ook burgers hebben recht op antwoorden."

Daar zegt fractievoorzitter Cees Verloop van college-partij SGP in principe geen nee tegen. "We hebben hier al heel veel tijd aan besteed. Maar als er een openbare behandeling voor nodig is dan prima." Vincent Bosch, fractievoorzitter van de PVV, is blij met die toezegging. "Het is prettig dat deze collegepartij ons in de gelegenheid wil stellen om er ook iets mee te doen."

'Boos, niet verbaasd'

Han van 't Hof van oppositiepartij Algemeen Belang Tholen is boos, maar niet verbaasd over de nieuwe feiten. "Ik kijk er niet meer vreemd van op." Toch vindt hij dat dit niet kan. "Iedere Nederlander wordt geknipt en geschoren als hij zich niet aan de wet houdt en Tholen doet maar een beetje. Het hele gebeuren is een inktzwarte bladzijde. Deze overtreding maakt het nog zwarter."

