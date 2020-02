Belangstelling voor biologisch boeren neemt toe in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Anthon Bom, adviseur biologische akkerbouw bij Delphy, komt die toename door de marktkansen die biologische akkerbouw biedt. Daarnaast speelt ook mee dat de regelgeving rondom gewasbescherming en bemesting in de gangbare akkerbouw steeds strenger wordt.

'Er moet wat gebeuren'

"Ik denk dat telers toch wel zien dat er links en rechts wat moet gebeuren aan hun bedrijfsvoering, waardoor ze wat serieuzer naar de biologische landbouw gaan kijken", zegt Bom in het radioprogramma Zeeland Nu.

Anthon Bom van Delphy over toename interesse in biologische akkerbouw

Joris Baecke van de ZLTO bevestigt het beeld van toenemende belangstelling. "Of het een verdubbeling van de belangstelling is in Zeeland weet ik niet, maar ik hoor de laatste tijd wel vaker dat boeren omschakelen naar of zich verdiepen in het omschakelen naar biologische landbouw."

'Verdubbeling van weinig'

Maar hij plaatst daarbij wel een kanttekening. "Het percentage biologische akkerbouwers in Zeeland is erg laag ten opzichte van de rest van het land. Dus een verdubbeling van weinig is nog steeds niet veel..."

Bom bevestigt dat het percentage biologische boeren in Zeeland nog altijd erg laag is. "Maar ik denk wel dat er een kentering gaande is onder Zeeuwse boeren. Dat ze zich meer bewust worden van de mogelijkheden van de biologische landbouw en dat ze biologisch telen als een serieus alternatief zien. Er is merkbaar meer animo voor en dat neemt alleen maar toe."

Niet makkelijk

Toch moet hij ook toegeven dat het omschakelen naar biologische landbouw in onze provincie zeker niet makkelijk is. "In Flevoland hebben de boeren vaker rechthoekige kavels, hier in Zeeland heb je vaak lastigere vormen van kavels of kavels op afstand. En in Flevoland kun je overal goed beregenen, terwijl dat hier door zilt grondwater niet overal kan."

Sowieso zal de biologische landbouw nooit een groot aandeel hebben in de Zeeuwse landbouw, schat hij in. "De provincie met de meeste biologische akkerbouw is Flevoland. Daar ligt het nu op 12 procent. Hier in Zeeland ligt dat percentage op 1,5 procent. Dus als we over een jaar of tien op 10 procent zitten dan hebben we al een mooie slag gemaakt."

