KNRM-redder komt vaak thuis als het feest al voorbij is

De uitrukken zijn nog steeds goed te verdelen volgens plaatsvervangend schipper Ruben Roelse: "Het zijn geen 55 acties persoonlijk geweest." Omdat de post kan putten uit een flinke groep vrijwilligers, hoeft niet iedereen alles uit de handen te laten vallen als de pieper gaat. Naast de uitrukken oefenen de vrijwilligers ook regelmatig. Wel gaat de post voor de nabije toekomst op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers uit Westkapelle.

Ruben Roelse, KNRM Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het aantal uitrukken toeneemt zou Roelse de KNRM nooit willen missen. "De KNRM is heel belangrijk voor me en het thuisfront is fanatiek." Dat is een groot voordeel bij een toenemend aantal reddingen.

Wel taart, geen mensen

De familie van Roelse steunt hem volledig in zijn KNRM-werk, maar als de pieper gaat tijdens een verjaardag zijn ze toch wat minder blij. "Dan kom je terug en dan is er niemand meer", vertelt Roelse lachend. Nu is de post tijdens de wintermaanden in wat rustiger vaarwater gekomen, maar afgelopen zomer was erg druk.

