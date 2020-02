Baan bij een 'echt' bedrijf maakt supertrots

'Ik heb een baan!'

Dit initiatief is vrij uniek in Zeeland. "Meestal komt het werk vanuit het bedrijfsleven naar je toe. Dat het bedrijf nu de werknemers in huis haalt, zien we niet zo vaak", vertelt Mieke Noordhoek van de laagdrempelige werklocatie Tante Amalia, dat onderdeel is van Stichting Philadelphia Zorg. "Wat mij betreft is dit participeren op het hoogste niveau. Er zijn mensen die bij de kapper niet durven te zeggen dat ze vrijwilliger zijn en dagbesteding doen. Nu zeggen ze: ik heb een baan en ze vertellen waar ze werken. Het gevoel van eigenwaarde is enorm toegenomen."

Begeleider Jacco Geuze sluit zich daar bij aan. "Werken bij een echt bedrijf maakt ze heel trots. Ik zie ze groeien." Geuze helpt een groep van ongeveer acht mensen met het vouwen van doosjes, ze voorzien tassen van bodems en ze maken cadeauverpakkingen klaar. "Mensen willen integreren. Ze willen gewoon werken en onderdeel zijn van een normaal bedrijf. Dat kan hier."

Ruimte over

Weststrate leverde al wel langer werk aan de dagbesteding, legt Petra Jeras uit, maar dat werd dan met een vrachtwagen vervoerd naar verschillende locaties. Niet echt duurzaam. In juli 2019 zijn ze gestart met een test. Het bedrijf had ruimte over. Sindsdien komen er een aantal dagdelen in de week cliënten van Tante Amalia werken. Het werd een groot succes.

Het belang is er niet alleen voor de cliënten. Ook Weststrate heeft profijt van deze samenwerking. Zo kunnen ze voor hun klanten extra service bieden door de mensen van de dagbesteding werkzaamheden te laten doen die normaal door de klant zelf moeten worden gedaan. Uitdagingen zijn er ook volgens Jeras. Zo wil de klant vaak liever dat de bestelling gisteren aankomt dan vandaag dus tijdsdruk is een lastige. Daarom wordt er per opdracht bekeken wie wat gaat doen.