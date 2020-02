Oud-ziekenhuis directeur Rob Zomer ook in hoger beroep veroordeeld tot cel

Zomer heeft gesjoemeld met de wachtgeldregeling die hij van het ziekenhuis kreeg. Om te voorkomen dat hij zou worden gekort op die regeling, sluisde hij zijn inkomsten uit een nieuwe baan weg en gaf een lager salaris op.

Oud-directeur Rob Zomer van het voormalige ziekenhuis Walcheren (foto: Omroep Zeeland)

De oud-directeur werd voor deze fraude door een rechtbank al veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Zowel het openbaar ministerie als Zomer gingen hierop in hoger beroep.

Wachtgeld

Zomer stopte bij het ziekenhuis Walcheren in 2009, nadat de fusie tussen de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes een feit was. Bij zijn vertrek kreeg hij een wachtgeldregeling mee waarmee zijn inkomsten tot 2014 zouden worden aangevuld tot 240.000 euro, zijn inkomen als directeur van het ziekenhuis. Voorwaarde was wel dat Zomer actief zou proberen ander werk te vinden en zijn inkomsten inzichtelijk zou maken voor het ADRZ, zoals het ziekenhuis na de fusie is gaan heten.

Wegsluizen

Twee jaar later werd Zomer benoemd tot interim-voorzitter van een andere zorgorganisatie. Zijn voorganger verdiende in die functie 158.000 euro, maar Zomer gaf aan het ADRZ door dat hij niet meer dan 40.000 euro verdiende. Zijn salaris werd uitbetaald via een reeks in Engeland gevestigde bv's, waarvan onduidelijk is wie er aan het hoofd stond. En hoewel zijn nieuwe werkgever 1.290 euro per dag betaalde aan Zomer, bleef daar uiteindelijk maar zo'n 3.000 euro bruto per maand van over.

Terugbetalen

Eerder is Zomer al door het Scheidsgerecht Gezonheidszorg opgelegd dat hij het teveel ontvangen wachtgeld moest terugbetalen. Volgens het OM gaat het om een bedrag tussen de drie- en vierhonderdduizend euro.

De voormalig directeur van het ziekenhuis was niet de hoofdverdachte in deze zaak, dat was de financiële dienstverlener die deze constructie mogelijk maakte. Deze 43-jarige man is eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moest hij een geldboete betalen.

