Ernstige twijfels bij Zeeuwse boeren over nieuwe boerenactie FDF

Files door actievoerende boeren op de Deltaweg (foto: Omroep Zeeland)

"Wij willen een boodschap overbrengen en een dialoog op gang brengen", zegt Hanse. "Met harde acties bereik je niets, behalve het verspelen van het sympathie van de burger. Wij willen actie voeren richting de overheid, maar we willen daarbij de burgers ontzien. Ik zie het dus niet zitten om met trekkers de snelweg te blokkeren of dat soort dingen."

'100 procent alle remmen los'

De nieuwe actie op het Malieveld in Den Haag is aangekondigd met de boodschap dat dan '100 procent alle remmen los' zullen gaan. Dat is precies de toon die Hanse, en veel andere boeren met hem, tegen de borst stuit.

Hij houdt nog wel een slag om de arm. "Ik word nog bijgepraat over de precieze inhoud van de acties, maar als ik kijk naar de toon van de aankondigingen tot nu toe denk ik niet dat ik me daarin kan vinden. En ik denkt dat ik daarmee voor het merendeel van de Zeeuwse boeren spreek", aldus Hanse.

Acties afgeblazen

Eerder werden de voor 5 februari aangekondigde acties afgeblazen. Toen werd gemeld dat er pas na 20 februari nieuwe acties zouden volgen, na de presentatie van een nieuw RIVM-rapport over de stikstofmodellen. Waarom De FDF er nu toch voor heeft gekozen is om eerder te gaan protesteren, is nog niet duidelijk.

Er klinken ook elders in het land al langer twijfels over of de actiegroep voor boeren niet de belangen van de boeren meer schaadt dan goed doet. Gesprekken van de Farmers Defence Force met minister Schouten en premier Rutte werden afgelopen week afgebroken omdat de actiegroep dreigementen had geuit. De FDF haalde uit naar 'vleesbazen en zuivelbobo's' die 'als Judas de sector verraden', maar daar niet 'mee weg zouden komen'.

Te veel gericht op veeteelt

Bovendien vindt Hanse dat de FDF te veel gericht is op veeteelt. "In Zeeland zitten meer akkerbouwers en die hebben weer andere belangen. Bij de FDF gaat het over stikstof en FPAS, maar voor ons is het veel belangrijker om te praten over de wurggreep die supermarkten hebben op de boeren als het gaat om de prijs die ze betalen voor onze producten."

Een ander belangrijk thema is voor hem de nieuwe regels voor bestrijdingsmiddelen. "Zo mag er nu geen chloor meer gebruikt worden in schuren waar aardappels worden opgeslagen. Maar chloor trekt in de wanden en de vloer, dus zou dat betekenen dat alle aardappelboeren nieuwe schuren moeten bouwen. Dat is in mijn ogen doorgeschoten regelgeving en daarover willen wij graag in gesprek met de overheid."

Publieksvriendelijke acties

Hanse denkt dat de Zeeuwse boeren meer warm zullen lopen voor de acties van boerenactiegroep Agractie. Die actiegroep willen producten in supermarkten met stickers gaan labelen als boervriendelijk of niet. Ook willen ze voedselpakketten gaan uitdelen tegen de kostprijs. Dit alles om meer bewustzijn te creëren voor de problemen van de boeren. "Die publieksvriendelijke acties spreken mij meer aan", aldus Hanse.

Ook bij de eerdere actiedag van FDF in december sloten de meeste Zeeuwse boeren zich niet aan bij het protest in Den Haag. Wel reden ze van Zierikzee naar Middelburg om hun zorgen uit te spreken tegen Zeeuwse politici. Van snelwegblokkades was ook toen geen sprake. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ontving de boeren op het Abdijplein met koffie en koeken.

