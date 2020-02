'Het debacle met zwembad De Spetter wordt zo langzamerhand een soap'

"Raadsleden van collegepartijen, daar zitten hele slimme jongens tussen die dit heel goed in de gaten hebben. En wat hen bezielt om deze stommiteiten uit te halen dat begrijp ik echt niet", aldus Kees Slager. Hij is voormalig SP-politicus, zat in de Eerste Kamer en later in de Thoolse raad. Hij volgt de Thoolse politiek nu al zo'n dertien jaar, maar heeft deze situatie nog nooit meegemaakt.

Duale bestel

"Het bewijst dat er bij de gemeente Tholen geen serieus werk wordt gemaakt van het duale bestel. Sinds 2002 zijn college en raad gescheiden. Wethouders mogen ook niet meer meestemmen. Zij voeren beleid uit en de raad moet het controleren." Idealiter houdt dat in dat collegepartijen daardoor tegen een besluit of voornemen van de wethouder van hun partij kunnen stemmen.

Stemmen

Tegen het eigen college stemmen is volgens Slager zelden gebeurd in de gemeente Tholen. "Sinds 2007 geloof ik dat het één keer is voorgekomen dat een collegepartij met de oppositie mee stemde. Dat is in veertien jaar tijd één keer."

Zwembad de Spetter tijdens de renovatie (foto: Omroep Zeeland)

Maar hoe komt dat dan? "Aan de ene kant de arrogantie van de macht", zegt Slager. "Men moet zich gedragen. Af en toe wordt een brokje toegeworpen maar over het algemeen zijn wij de baas. En aan de andere kant als je het hebt over de bevolking van Tholen die is redelijk volgzaam. En die zal niet in opstand komen omdat het gedoe met De Spetter nu aan de hand is."

