Sportgala krijgt volgend jaar nieuwe categorie: coach van het jaar

De winnaars van Zeeuws Topsportgala vorig jaar (foto: Omroep Zeeland)

"Je bent altijd op zoek naar vernieuwing", zegt Patrick Vader van SportZeeland over het toevoegen van de categorie van coach van het jaar. "Bij het landelijk sportgala is deze prijs er al langer en wij zien dat ook als voorbeeld." Vader hoopt dat door het uitreiken van deze prijs nieuwe coaches inspiratie krijgen om de top te bereiken. "We hebben te weinig goede coaches in Zeeland. Een paar staan aan de top, maar dat kunnen er meer zijn."

Op de vraag wie er dit jaar kans had gemaakt als de prijs al dit jaar uitgereikt zou worden, heeft Vader ook een antwoord. "Dan moet ik gelijk aan Adrie Koster, afkomstig uit Zierikzee, denken." Koster bereikte vorig seizoen met Willem II de bekerfinale en presteert dit seizoen erg goed met de club uit Tilburg.

Gert van 't Hof presenteert het sportgala (foto: Twitter Gert van 't Hof)

Maar eerst nog het sportgala van vanavond, het wordt alweer de 31 editie. Vanavond worden in theater De Mythe in Goes de prijzen nog in zes categorieën verdeeld. De presentatie is in handen van NOS Studio Sport-presentator Gert van 't Hof.

Dit zijn de genomineerden

Sportman van het jaar: Antwan Tolhoek (wielrenner), Milan Vader (mountainbiker) en Hans Peter Minderhoud (dressuurruiter)

Sportvrouw van het jaar: Jeanine Nieuwenhuis (dressuuramazone), Lesley Pattinama-Kerkhove (tennisster), Anne Terpstra (mountainbikester) en Nancy van de Ven (motorcrosser)

Sportploeg van het jaar: TOP Arnemuiden (korfbal), Groene Ster Vlissingen (zaalvoetbal) en Oemoemenoe (rugby)

Sporttalent van het jaar: Ilham Abali (voetbalster), Indy Godschalk (judoka) en Shirin van Anrooij (wielrenster)

Sporter met lichamelijke beperking: Sylvana van Hees (basketbalster), Corné de Koning (roeier) en Andrea van den Broek (wielrenster)

Sporter met verstandelijke beperking: Joannathan Duinkerke (wielrenner), Otto de Vriendt (zeiler) en Irma van Duyn (wielrenster)

De sportprijzen worden uitgereikt door SportZeeland en de winnaars zijn gekozen door de jury die bestaat uit: Anjolie Engels (atlete), Rudy Boogert (PZC), Cor Moerman (judotrainer/leraar CIOS), Patrick Vader (SportZeeland), Sven Vermeulen (tenniscoach) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).