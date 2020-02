'Geef je Valentijn een kale tak'

"We krijgen vanwege de klimaatverandering steeds warmere winters waardoor mensen eerder de tuin in gaan om te tuinieren", vertelt Plass. "Vroeger begonnen de mensen pas in maart, april of mei aan de tuin te denken en nu hebben we dagelijks bestellingen. Dat zijn vooral de rozen met kale wortel die je zelf in de grond moet stoppen."

Je kunt beter een plant geven dan een bos bloemen die je na een week in de vuilnisbak mietert" Lenze Plass, eigenaar De Zeeuwse Rozentuin

Volgens Plass is zo'n struikje trouwens een stuk beter om aan je Valentijn te geven dan een boeket. "Iedereen koopt rozen bij de supermarkt in de aanbieding, maar ondertussen worden die bloemen ingevlogen en gekweekt in verwarmde kassen wat slecht is voor het milieu", zegt Plass. "Dan kun je beter een plant geven in plaats van een bos bloemen die je na een week in de vuilnisbak mietert."

Toch zijn er nog een hoop mensen die wel kiezen voor de snijrozen. Zo hebben rozenkwekerij Otte in Kapelle en De Bierkreek in IJzendijke die alleen tuinrozen verkoopt het drukker dan normaal. "Wij verkopen biologische rozen die erg in trek zijn. Dat komt omdat mensen steeds vaker realiseren dat chemische middelen die op planten worden gespoten helemaal niet nodig zijn en daarom kiezen ze voor een biologische roos", aldus Geertje van der Krogt van de Bierkreek.

