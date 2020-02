Scholieren op pad om fijnstof te meten in Goes en Zierikzee

Leerlingen geven uitleg over de resultaten van hun metingen van fijnstof. (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n zestig 3e jaars technasium leerlingen van de Pontes Scholengroep hebben op uitnodiging van de provincie Zeeland meegedaan aan het project. Ze maakten hun eigen meetapparatuur en hebben de luchtkwaliteit in Zierikzee en Goes gemeten. Daarbij werden ze ondersteund door ambtenaren van de provincie Zeeland.

Mooi beroep

Daan Zijlma en Wouter van der Kuijl van het Pontes Goese Lyceum zijn ook op pad geweest om metingen te doen. "Heel mooi om mee bezig te zijn", zegt Wouter. "Het lijkt me een mooi beroep voor later." Daan Zijlma ziet dat anders. "Ik denk dat ik later in een laboratorium ga werken", zegt hij.

"We hebben gezien dat het verkeer voor meer fijnstof in de lucht zorgt", zegt Daan. "Maar als het regent is dat weer minder. Het lijkt wel of die het stof uit de lucht spoelt. We hebben onze resultaten niet vergeleken met andere plaatsen, maar we hebben wel de indruk dat we in een schone provincie wonen."

Reportage over de presentatie van het project fijnstof